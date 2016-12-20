​В марте в Нью-Йорке

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«Это официально, я дерусь 18 марта с Дэнни Джейкобсом в Madison Square Garden, в Нью-Йорке», – говорится в сообщении GGG в Twitter.

Напомним, что один из самых ожидаемых поединков в мире профессионального бокса должен был состояться 10 декабря, но из-за финансовых разногласий его перенесли. Сторонам выделили время до 19 декабря, чтобы договориться о бое, в противном случае WBA назначила бы промоутерские торги.

«Локо» был неудержим

Очередной домашний матч в рамках международной Единой лиги ВТБ столичный баскетбольный клуб «Астана» провел в карагандинском спортивном комплексе «Жастар». Соперником казахстанцев стала одна из сильнейших команд России – «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

Добиться успеха в этой встрече удалось гостям, которые переиграли нашу команду со счетом 71:51. Самым результативным в составе «Астаны» стал Роберт Лоури, заработавший 13 очков. Завтра в Санкт-Петербурге казахстанцы сыграют с «Зенитом».

«Волки» не сдают позиций

В очередном туре чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сыграно два матча. И один из них особо интересен тем, что в нем встретились лидеры первенства – кокшетауский «Арлан» и атырауский «Бейбарыс». «Волки» выступали у себя дома и порадовали поклонников очередной крупной победой – «мамлюки» были повержены со счетом 5:2.

Не менее интересным, впрочем, было и противостояние в Павлодаре, где местный «Ертiс» принимал петропавловский «Кулагер». В упорной борьбе с минимальным счетом 1:0 победу отпраздновали хозяева площадки.