Спорт
В матче Лиги чемпионов "Астана" сыграет в желтой форме
Айдар Утешев
Столичный клуб уже определился с цветом формы, в которой "Астана" сыграет в Хельсинки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на спортивный таблоид vesti.kz.

Так, в первую встречу в рамках третьего отборочного раунда астанчане выйдут в форме желтого цвета. Соперник сыграет в привычной бело-синей форме.

Через считанные часы чемпион Казахстана сыграет первый матч Лиги чемпионов против финского ХИКа.

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Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов прокомментировал предстоящую встречу с позитивным настроем.

"Ранее моя команда уже играла против финского клуба, и тогда болгарский "Левски", имея кучу моментов, уступил им дорогу. Если играть так же, как во втором матче против "Марибора", то у нас будет хороший шанс пройти этот клуб. Нужно играть организованно и, главное, реализовывать свои моменты. Тогда успех не заставит себя долго ждать", – отметил наставник команды.

Команда уже провела тренировку на чужом поле и готова к матчу.

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Сообщается, что в прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале KazSport.

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