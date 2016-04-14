Официально В МАЖИЛИСЕ ПРЕЗЕНТОВАН ПРОЕКТ ПОПРАВОК В ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Говоря о важности проекта закона, Н.Абдиров выразил уверенность, что документ послужит одним из инструментов по защите гражданских прав человека и гражданина.



- Действующий Гражданский кодекс создал благоприятные условия по развитию рыночных отношений в нашей стране и привлечению иностранных инвестиций. Однако дальнейшее развитие экономических отношений, приток иностранных инвестиций, совершенствование информационных и интеллектуальных технологий, безусловно, требуют изменения гражданского законодательства. Несомненно, что на современном этапе развития частного права, в первую очередь, выдвигаются проблемы соотношения публично-правовых и частноправовых методов регулирования общественных отношений, - сказал Председатель Комитета Мажилиса.



О предлагаемых нововведениях депутатам доложила Заместитель Министра юстиции Зауреш Баймолдина.

Законопроектом, в частности, предлагается преобразовать императивные нормы Гражданского кодекса, не связанные с публичными интересами, в диспозитивные нормы.



Кроме того, предлагается установить разрешение всем юридическим лицам создавать иные обособленные структурные подразделения, если это необходимо для осуществления их предпринимательской деятельности.



- Мы полагаем, что юридические лица должны обладать свободой выбора структуры своей деятельности и ее территориальности. В настоящее время ГК предусматривает в качестве обособленных структурных подразделений только филиалы и представительства, которые подлежат учетной регистрации, - добавила З.Баймолдина.



Среди нововведений законопроекта и обязательное закрепление нотариальной формы сделки по отчуждению доли в хозяйственном товариществе.



В целях усовершенствования института недействительности сделок проектом закона предлагается, в частности, закрепить деление сделок на ничтожные и оспоримые.



- Ничтожная сделка не должна влечь никаких правовых последствий изначально. И ничтожность сделки возможна только в случаях, прямо предусмотренных Гражданским кодексом. Все остальные сделки недействительными должны призваться только в судебном порядке. В Гражданском кодексе предусмотрен перечень таких ничтожных сделок. Выделено 69 случаев, когда сделка будет признаваться ничтожной, - пояснила З.Баймолдина.



Для расширения и систематизации общих и специальных положений о вещных правах и основаниях их возникновения предлагается установить обязанность суда принять решение о продаже с публичных торгов имущества при невозможности его раздела в установленном порядке.



К новшествам отнесена и обязанность продавца информировать о товаре при всех видах купли-продажи, а не только при розничной торговле.

Работа над законопроектом продолжится в рамках рабочей группы, руководителем которой является член Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.





(Ольга Абрамова 74-68-44, фото Е.Укибаева. Распространено Пресс-службой Аппарата Мажилиса)

