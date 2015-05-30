Политика
В Мажилисе пройдут парламентские слушания по вопросам нефтегазового сектора
Асель Турова
В понедельник в Мажилисе пройдут парламентские слушания, в ходе которых будут обсуждены проблемы и перспективы развития нефтегазового сектора Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

С приветственными словами к участникам форума обратятся, как ожидается, заместитель председателя Мажилиса, руководитель парламентской фракции партии "Нур Отан" Дарига Назарбаева и первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Основные докладчики – министр энергетики Владимир Школьник и депутат Мажилиса Шавхат Утемисов.

Предусматриваются также выступления вице-министра по инвестициям и развитию Альберта Рау, генеральных директоров: ТОО "Тенгизшевройл" – Тимоти Глен Миллера, Союза сервисных компаний Казахстана нефтегазовой и горнорудной отраслей – Дауржана Аугамбая, АО "КазНИПИмунайгаз" – Мурата Курбанбаева. Свою точку зрения по теме слушаний изложат и депутаты Мажилиса Галина Баймаханова и Валихан Бишимбаев.

В рамках слушаний планируются также выступления руководителей ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Шухрата Данбая и ассоциации KAZENERGY Асета Магауова, председателя правления ОЮЛИП "Казахстанская топливная ассоциация 1" Болата Ауетаева.

По итогам слушаний будут приняты соответствующие рекомендации. Организатором парламентских слушаний является Комитет палаты по вопросам экологии и природопользованию.

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