В Мажилисе РК предложили возвращать казахстанских выпускников российских вузов

Возвращать на родину казахстанских студентов, окончивших учебу в России, предложил заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко в ходе правительственного часа на тему "О мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Министерству образования и науки РК и акимату необходимо организовать работу по возврату из Российской Федерации наших граждан, окончивших вузы этой страны по различным направлениям сотрудничества. Все, кто вернутся, станут распространителями необходимой бизнес-идеологии и профессиональных знаний", – пояснил свое предложение депутат.
Также в своем выступлении Владимир Божко затронул тему нехватки профильных специалистов в регионах.
"В селах и моногородах не хватает инженеров, ветеринаров, агрономов, токарей, слесарей и других специалистов. Требуется увеличение квоты на государственные гранты в вузы для студентов из моно и малых городов, жителей сельской местности, которые с большой вероятностью вернутся в родные места", – добавил мажилисмен.
В ходе заседания Владимир Божко также подверг критике работу
МИД РК по продвижению отечественных производителей за рубежом.