Статьи В Мажилисе создан Совет по депутатской этике

На обсуждение депутатов вносятся ратификационные законопроекты: Соглашение о продолжении деятельности Международного научно-технического центра, а также Договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Таджикистаном. Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по проекту закона о ратификации поправок в Соглашение между Казахстаном и Россией о статусе города Байконыра, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.



Бюро приняло также постановление о создании Совета по депутатской этике при председателе Мажилиса Парламента РК. Кроме того, рассмотрен вопрос о проведении выездного заседания Комитета палаты по аграрным вопросам в Жамбылской области 21–22 сентября.







