В Мажилисе встретились члены АНК и участники Форума советов общественного согласия

В Мажилисе состоялась встреча депутатской группы "Ассамблея народа Казахстана" с участниками Форума советов общественного согласия, сообщает Kazpravda.kz
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Обратившись с приветственным словом к гостям из всех регионов Казахстана, заместитель председателя Мажилиса Абай Тасбулатов рассказал о деятельности палаты по законодательному обеспечению Плана нации "100 конкретных шагов". При этом вице-спикер отметил возрастающую роль советов общественного согласия в жизни многонационального Казахстана.
Выступивший в развитие темы заместитель Председателя АНК – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов остановился на вопросах взаимодействия депутатской группы с советами общественного согласия. А о том, как работает в парламентских стенах само депутатское объединение, поведал депутат Мажилиса Егор Каппель. Значение евразийской идеи Президента Нурсултана Назарбаева в укреплении единства и согласия раскрыл в своей речи депутат Мажилиса Виктор Киянский.
После обмена мнениями гости посетили зал совместных заседаний палат Парламента, а также другие достопримечательности Дома Мажилиса. Проведенная депутатами экскурсия завершилась коллективным фотографированием.