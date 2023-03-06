В МЧС наградили казахстанских спасателей, работавших в Турции

Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин торжественно вручил награды и объявил Благодарность президента РК спасателям Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, сотрудникам Центра медицины катастроф (ЦМК), участвовавшим в поисково-спасательных работах в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС РК

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленное мужество в период ликвидации разрушительного землетрясения в Турции всего были награждены 59 сотрудников, из них 8 сотрудников получили государственные награды, 51 сотрудник был отмечен Благодарственным письмом президента Республики Казахстан и ведомственными наградами.

Как сообщили в МЧС, министр от имени президента страны и от себя лично поблагодарил всех награжденных за смелость и высокий профессионализм, проявленные в экстремальных условиях, благодаря которым удалось спасти человеческие жизни.

На прошлой неделе министр наградил спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в Алматы, ликвидировавших землетрясения в Турции. Им также были вручены государственные награды, Благодарственные письма президента РК, а также ведомственные награды – медали и нагрудные знаки.

Напомним, по поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в том числе техника, медики ЦМК и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились двумя эшелонами и приступили к поисково-спасательным работам на самых сложных разрушенных объектах. Группу казахстанских спасателей возглавил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев.

В ходе поисково-спасательных работ в трех регионах Турции подразделениям МЧС Казахстана удалось спасти 7 человек. Также они извлекли из-под завалов 88 тел погибших, в том числе 10 детей, разобрали 250 тысяч кубических метров завалов.

Первый эшелон казахстанских спасателей и врачей Центра медицины катастроф, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Газиантепе, благополучно вернулся на родину в Алматы ночью 19 февраля.

Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших в городе Нурдагы, приземлился в аэропорту Астаны ночью 20 февраля. Их с волнением и нетерпением ждали казахстанцы, в том числе родные, друзья и коллеги.

Министр Юрий Ильин и чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи (Ufuk Ekici) лично встретили наших спасателей и поблагодарили каждого из них за нелегкую работу, а также назвали их действия профессиональными, героическими и результативными.

«Спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч кубических метров завалов. В полностью разрушенных зданиях казахстанские спасатели проводили одновременно работу по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.

Жизни людей удалось спасти в результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галерей для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших. Спасатели буквально ползком пробивали дорогу через узкие проемы и щели сквозь груду обрушенного строительного материала и остатков домашней мебели.

Необходимо отметить, что нагромождение обломков зачастую не имеет под собой опоры и может привести к повторному обрушению. Сопровождение и обеспечение полной безопасности спасенных людей велись на всем пути. Во время движения под завалами спасатели МЧС Казахстана буквально прикрывали собой извлекаемого человека. Подобная работа спасателей чрезвычайно опасна и требует высокого профессионализма, бдительности и оперативности», – отметили в ведомстве.

В работе спасатели использовали как инженерную технику для разбора завалов, так и технические средства для поиска пострадавших.

«Так, при поисково-спасательных работах под разрушенными зданиями казахстанские спасатели использовали специальное оборудование – акустический прибор для поиска пострадавших под завалами. Это современное техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабоуловимые шумы.

На вооружении у сотрудников МЧС было всё необходимое спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника, а также медикаменты для оказания своевременной медицинской помощи квалифицированными врачами МЧС.

Группа была укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях», – подчеркнули в министерстве.

Фото: Kazpravda.kz

В свою очередь медики Центра медицины катастроф оказывали квалифицированную медпомощь пострадавшим на круглосуточной основе. Всего за весь период работ оказана медицинская помощь более чем 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям.

«У местных жителей превалировали заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, переохлаждение, респираторные заболевания, также различные травмы.

Медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля стал своего рода пристанищем для родственников пострадавших, которые ожидали результатов поисков. Данный модуль использовался и в качестве пункта обогрева для людей, оставшихся среди разрушенных зданий», – поделились в МЧС.

Наши кинологические расчеты также показали отличные результаты в поисково-спасательных работах и подтвердили свою высокую квалификацию при поисках людей под завалами.

Собаки-спасатели – бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, бордер колли по кличке Гринпис – вместе с кинологами-инструкторами и отрядами спасателей сутками трудились на разрушенных объектах в борьбе за каждого человека, а значит и за жизни людей.

Вместе с тем по поручению главы государства в Турцию направлена гуманитарная помощь. В зону стихийного бедствия переданы палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Гуманитарный груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп, напомнили в ведомстве.

Одной из основных стала работа оперативного штаба МЧС Казахстана в Турции на месте дислокации наших сил и средств. Работа оперативного штаба шла в активном режиме с самого первого дня. Его основными задачами являлись сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации; прогнозирование развития ЧС и их последствий; подготовка предложений по оперативному решению вопросов ликвидации ЧС.

«В поисково-спасательных работах в Турции участвовали спасатели из городов Астаны и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. В адрес казахстанских спасателей неоднократно звучали слова искренней благодарности от жителей Турции за проведенные профессиональные, своевременные и результативные поисково-спасательные работы», – заключили в МЧС.