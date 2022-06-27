В медицине нет людей случайных

Кызылординская область готовит врачей за счет бюджета, закрывая тем самым вопрос дефицита кадров в системе здравоохранения.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, в нынешнем году на подготовку врачей по специальности «общая медицина» выделено 127 грантов акима области. В 2021-м к работе приступи­ли 84 врача.

Молодые специалисты в системе здравоохранения получают серьезную поддерж­ку. В прошлом году в рамках программы «С дипломом – в село!» 20 врачам выдано единовременное пособие в размере 100 месячных расчетных показателей, 18 молодым специалистам предоставлен бюджетный кредит на жилье.

Постоянно идет и обмен опытом, в 2021 году семь главных врачей медучреж­дений Кызылординской области прошли стажировку в Турции, 14 – в ОАЭ, семь – в Египте и пять – в России.

– Мое искреннее убеждение, что в медицине нет случайных людей, последние отсеиваются очень быстро, – говорит руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазилов. – Сюда идут люди стойкие и верные. Врачи редко изменяют своей профессии.

В настоящее время населению области медицинские услуги оказывают 2 557 врачей, 9 443 специалиста среднего звена. 800 тыс. жителей, проживающих в регионе, обслуживают 18 стационарных, 21 амбулаторно-поликлиническая медицинские организации.

В службе скорой помощи числятся

79 бригад. Динамично работает санитарная авиа­ция. Здесь задействованы семь автотранс­портных средств, два самолета и один вертолет, оборудованные необходимой медицинской техникой.

Кстати, среди медиков есть настоящие герои, такие как врач скорой помощи из Кызылорды Марат Мейрамбек. Он, рискуя собственной жизнью, предотвратил взрыв кислородного баллона на борту горящего самолета.

Вызов в диспетчерскую санавиации поступил тогда из Аральского района: 16-летний пациент с сахарным диабетом впал в кому. В бригаде, вылетевшей на вызов, находился и Марат Мейрамбек. В десяти километрах от Аральска самолет Ан-2, делавший вылет с медиками, загорелся при экстренной посадке. Из объятого пламенем салона Марат вынес кислородный баллон, который мог взорваться в любую секунду.

Кстати, свой поступок фельдшер подвигом не считает. И кроме баллона он вынес тогда из горящего самолета мед­оборудование.

– Мы восхищаемся мужеством Марата и считаем его поступок примером для подражания, – отмечает Сабит Пазилов. – За последние десять лет это первое ЧП в нашей санавиации. И благодаря нашему Марату Мейрамбеку и профессионализму пилотов никто не пострадал. К слову, уже с начала текущего года санавиация произвела 56 вылетов. Медики спасли десятки пациентов, которым нужна была срочная квалифицированная помощь.