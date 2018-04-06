В медицинской сфере сохраняется высокий уровень неформальных платежей – Токаев
Инга Селезнева
В медицинской сфере сохраняется высокий уровень неформальных платежей со стороны населения за услуги, которые должны оказываться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Об этом в ходе парламентских слушаний сказал председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев , передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы, конечно, достигли очень больших результатов, но имеются нерешенные вопросы. Они в первую очередь касаются доступности и эффективности медицинских услуг. Требуется пересмотр обязательств государства в оказании медицинской помощи. Проблема в том, что ГОБМП носит в значительной степени декларативный характер. Из-за отсутствия четкого разграничения между гарантированным объемом медицинской помощи и услугами, которые оказываются на платной основе, сохраняется высокий уровень неформальных платежей со стороны населения", – сказал Токаев.
Другими словами, отметил он, государственные услуги в сфере медицины постепенно становятся платными.
"Поэтому необходимо принять обязательный минимум бесплатных услуг, который будет финансироваться только за счет бюджета. Людям должно быть понятно, какие медуслуги будут оказываться бесплатно, а за какие они должны платить", – предложил председатель Сената Парламента.