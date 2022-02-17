В механизм возмещения ущерба пострадавшему бизнесу предлагают внести изменения

16 февраля 2022 года заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел в акимате Алматы совещание по вопросам торговли, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и возмещения убытков субъектам бизнеса, понесенных в период беспорядков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В настоящее время Алматы является крупнейшим торговым и культурным центром Казахстана. Порядка одной трети зарегистрированных в РК предприятий расположены в этом городе.
«Торговля является основной отраслью экономики Алматы. В 2021 году рост розничной торговли составил 13,5%, объем – 4 трлн 212 млрд тенге. Доля розничной торговли Алматы в объеме розничной торговли РК составляет 31,5 %», — отметил Бахыт Султанов.
По словам заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, январские события негативно отразились на работе отдельных субъектов бизнеса, особенно в торговой сфере.
На сегодня правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшим предпринимателям, в который предлагается внести ряд изменений. Региональная комиссия Алматы предложила внести изменения в действующий механизм.
Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, было предложено осуществлять возмещение ущерба по упрощенному расчету с суммой выплат до 10 млн тенге для всех категорий ущерба, а также применять упрощенный механизм для категории «оборудование» и компенсировать оплаты услуг адвокатов.
«Это позволит сократить срок рассмотрения заявок от 1 месяца до 2 недель и значительно ускорить процедуру возмещения ущерба бизнесу», — сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.
Также был обсужден вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Для стабилизации цен на СЗПТ в рамках «оборотных» займов из местного бюджета выделено 11 млрд тенге для фиксирования цен на овощную, мясную продукцию, яйца и бакалею. Прорабатывается также выделение займов крупным производителям социального хлеба, молочной продукции и подсолнечного масла.
Кроме того, как доложили в акимате города заместителю Премьер-министра, в настоящее время акиматом рассматривается возможность создания минихабов путем выделения льготного финансирования и земельных участков в черте города для строительства легковозводимых складов временного хранения. Это позволит снизить зависимость магазинов у дома от перекупщиков, избавит владельцев небольших торговых точек от необходимости самостоятельного закупа на крупных оптовых рынках. Это в целом должно положительно отразиться на уровне цен в небольших внутриквартальных магазинах.
По итогам совещания Бахыт Султанов поручил акимату Алматы и Комитету торговли МТИ РК продолжить работу по мониторингу и анализу цен, принять меры по увеличению «оборотной схемы» в рамках стабилизации цен на СЗПТ, активизировать деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров, а также продолжить работы по оказанию помощи и выплате компенсаций пострадавшим субъектам предпринимательства.
