В механизм возмещения ущерба пострадавшему бизнесу предлагают внести изменения

16 февраля 2022 года заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел в акимате Алматы совещание по вопросам торговли, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и возмещения убытков субъектам бизнеса, понесенных в период беспорядков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

В настоящее время Алматы является крупнейшим торговым и культурным центром Казахстана. Порядка одной трети зарегистрированных в РК предприятий расположены в этом городе.

«Торговля является основной отраслью экономики Алматы. В 2021 году рост розничной торговли составил 13,5%, объем – 4 трлн 212 млрд тенге. Доля розничной торговли Алматы в объеме розничной торговли РК составляет 31,5 %», — отметил Бахыт Султанов.

По словам заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, январские события негативно отразились на работе отдельных субъектов бизнеса, особенно в торговой сфере.

На сегодня правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшим предпринимателям, в который предлагается внести ряд изменений. Региональная комиссия Алматы предложила внести изменения в действующий механизм.

Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, было предложено осуществлять возмещение ущерба по упрощенному расчету с суммой выплат до 10 млн тенге для всех категорий ущерба, а также применять упрощенный механизм для категории «оборудование» и компенсировать оплаты услуг адвокатов.

«Это позволит сократить срок рассмотрения заявок от 1 месяца до 2 недель и значительно ускорить процедуру возмещения ущерба бизнесу», — сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

Также был обсужден вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Для стабилизации цен на СЗПТ в рамках «оборотных» займов из местного бюджета выделено 11 млрд тенге для фиксирования цен на овощную, мясную продукцию, яйца и бакалею. Прорабатывается также выделение займов крупным производителям социального хлеба, молочной продукции и подсолнечного масла.



Кроме того, как доложили в акимате города заместителю Премьер-министра, в настоящее время акиматом рассматривается возможность создания минихабов путем выделения льготного финансирования и земельных участков в черте города для строительства легковозводимых складов временного хранения. Это позволит снизить зависимость магазинов у дома от перекупщиков, избавит владельцев небольших торговых точек от необходимости самостоятельного закупа на крупных оптовых рынках. Это в целом должно положительно отразиться на уровне цен в небольших внутриквартальных магазинах.

По итогам совещания Бахыт Султанов поручил акимату Алматы и Комитету торговли МТИ РК продолжить работу по мониторингу и анализу цен, принять меры по увеличению «оборотной схемы» в рамках стабилизации цен на СЗПТ, активизировать деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров, а также продолжить работы по оказанию помощи и выплате компенсаций пострадавшим субъектам предпринимательства.

Популярное

Все
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Лазерный луч защитит на дороге
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
В шаге от элиты
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Единую платформу закупок запустили в республике
Казахстан продвигает финансирование технологий будущего в р…
Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее

