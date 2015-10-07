В метро Алматы зафиксировали очередной рекорд

Общество
В сентябре текущего года метрополитеном Алматы воспользовались 1 млн 13 тыс. 704 человека, что на 370 тыс. человек больше, чем в сентябре 2014 года, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу КГП "Метрополитен".
Представители метро отметили, что "это рекордный показатель за годы работы подземки". Столь больше количество пассажиров в компании связывают "с повышенной активностью алматинцев в начале учебного года".
Вместе с тем в пресс-службе информировали, что "с начала этого года количество перевезенных пассажиров составило 2 млн 753 тыс. 242 человека, а это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года".
Первая очередь алматинского метрополитена была введена в эксплуатацию 1 декабря 2011 года. Линия включала семь станций, протяженность подземки составляла – 8,56 км. В апреле 2015 года с вводом станций "Сайран" и "Москва" протяженность линии увеличилась на 2,74 км.
По данным на декабрь 2014 года, ежедневно метрополитен перевозил 21–22 тыс. пассажиров в сутки.
Население самого крупного города Казахстана Алматы составляет порядка 1,7 млн человек.
Представители метро отметили, что "это рекордный показатель за годы работы подземки". Столь больше количество пассажиров в компании связывают "с повышенной активностью алматинцев в начале учебного года".
Вместе с тем в пресс-службе информировали, что "с начала этого года количество перевезенных пассажиров составило 2 млн 753 тыс. 242 человека, а это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года".
Первая очередь алматинского метрополитена была введена в эксплуатацию 1 декабря 2011 года. Линия включала семь станций, протяженность подземки составляла – 8,56 км. В апреле 2015 года с вводом станций "Сайран" и "Москва" протяженность линии увеличилась на 2,74 км.
По данным на декабрь 2014 года, ежедневно метрополитен перевозил 21–22 тыс. пассажиров в сутки.
Население самого крупного города Казахстана Алматы составляет порядка 1,7 млн человек.