В МФЦА презентовали литературу для финансово-банковской сферы на казахском языке
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) совместно с Ассамблей народа Казахстана презентовал "Казахско-русско-английский словарь финансово-банковских терминов", "Разговорник для банковских сотрудников и потребителей финансовых услуг" на 12 самых распространенных языках мира, а также учебные пособия для изучения казахского языка в финансово-банковской сфере, передает Kazpravda.kz.
Книги подготовлены в рамках реализации проекта "Учебно-методический и словарно-справочный комплекс казахского языка для финансово-банковской сферы".
Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов сообщил, что проект стартовал три года назад, и его основная задача – широкое распространение и создание условий для развития и укрепления казахского языка в экономическом секторе. "Книги, безусловно, будут полезны для экономистов и финансистов, а также расширят сферу использования государственного языка", – отметил управляющий МФЦА.
По словам заместителя Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тогжанова, поскольку задачей ассамблеи является укрепление единства и согласия народа, консолидация общества вокруг единой идеи, роль государственного языка в этом вопросе неоспорима.
В разработке проекта участвовали более 40 ученых, лингвистов, методистов и переводчиков. "Казахско-русско-английский словарь финансово-банковских терминов" охватывает более 40 тыс. терминов и определений, все термины систематизированы, а также читателям предлагаются актуальные альтернативные переводы.
Разноуровневые (начинающий, средний и продвинутый) учебные пособия для работников финансово-банковской сферы подготовлены в соответствии с отечественным стандартом "Казтест" и с европейской стандартной системой.
Стоит отметить, что впервые изданный в стране "Разговорник для банковских сотрудников и потребителей финансовых услуг" охватывает 12 самых распространенных языков мира. Среди них – английский, немецкий, французский, испанский, арабский, персидский, японский, турецкий, корейский, китайский, хинди, русский языки.
Участники презентации отметили, что комплексный труд ученых внесет весомый вклад в усиление роли казахского языка в финансово-экономической сфере.