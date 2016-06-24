Общество
В МФЦА презентовали литературу для финансово-банковской сферы на казахском языке
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) совместно с Ассамблей народа Казахстана презентовал "Казахско-русско-английский словарь финансово-банковских терминов", "Разговорник для банковских сотрудников и потребителей финансовых услуг" на 12 самых распространенных языках мира, а также учебные пособия для изучения казахского языка в финансово-банковской сфере, передает Kazpravda.kz

Книги подготовлены в рамках реализации проекта "Учебно-методический и словарно-справочный комплекс казахского языка для финансово-банковской сферы".

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов сообщил, что проект стартовал три года назад, и его основная задача – широкое распространение и создание условий для развития и укрепления казахского языка в экономическом секторе. "Книги, безусловно, будут полезны для экономистов и финансистов, а также расширят сферу использования государственного языка", – отметил управляющий МФЦА.

576d623e18b1d1466786366.jpg

По словам заместителя Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тогжанова, поскольку задачей ассамблеи является укрепление единства и согласия народа, консолидация общества вокруг единой идеи, роль государственного языка в этом вопросе неоспорима.

В разработке проекта участвовали более 40 ученых, лингвистов, методистов и переводчиков. "Казахско-русско-английский словарь финансово-банковских терминов" охватывает более 40 тыс. терминов и определений, все термины систематизированы, а также читателям предлагаются актуальные альтернативные переводы.

Разноуровневые (начинающий, средний и продвинутый) учебные пособия для работников финансово-банковской сферы подготовлены в соответствии с отечественным стандартом "Казтест" и с европейской стандартной системой.

Стоит отметить, что впервые изданный в стране "Разговорник для банковских сотрудников и потребителей финансовых услуг" охватывает 12 самых распространенных языков мира. Среди них – английский, немецкий, французский, испанский, арабский, персидский, японский, турецкий, корейский, китайский, хинди, русский языки.

Участники презентации отметили, что комплексный труд ученых внесет весомый вклад в усиление роли казахского языка в финансово-экономической сфере.

Популярное

Все
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
"Надо передать акимату": компания "Парковочное пространство Астаны" ответила на критику центра ГЧП
Юн Сок Ёль принял присягу президента Республики Корея
Реванш с Биволом или Головкин: Канело подсказали лучший вариант на осень
"Зажимала рот, таскала за капюшон, не давала игрушки": воспитателя уволили в Павлодаре
Сенаторы обсудили проведение референдума со студентами и преподавателями университета им. Коркыт Ата
Сенаторы встретились с жителями Конаева
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Вышло новое постановление по проведению вакцинации от коронавируса в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Транспорт , Общество
"Надо передать акимату": компания "Парковочное пространство…
Общество
Найдены пропавшие в Атырауской области 11 человек
Общество
11 человек одновременно пропали в Атырауской области
Общество
Руководство Администрации Президента РК возложило венок к п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]