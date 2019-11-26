В МИД РК прокомментировали информацию о задержании казахстанцев в Афганистане

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Информации о задержании казахстанцев в Афганистане за участие в деятельности запрещенной организации ДАИШ не поступало. Об этом накануне на брифинге в Министерстве иностранных дел РК сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Мы тоже прочитали это сообщение. Официально с афганской стороны такая информация не поступала. Если поступит, мы об этом обязательно сообщим", – сказал Смадияров.

Напомним, ранее афганское информационное агентство Bakhtar news сообщало о том, что шесть граждан Казахстана задержаны в Афганистане за участие в деятельности запрещенной в РК террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ/ДАИШ). По информации СМИ, казахстанцы были задержаны сотрудниками управления национальной безопасности (УНБ) в провинции Нимруз.

При этом отмечалось, что, по информации пресс-службы УНБ, один из них уже начал давать признательные показания.

"Павел, известный как Абдулла, житель Казахстана, вместе со своей женой и тремя детьми был арестован сотрудниками УНБ в городе Зарандж, столице провинции. Абдулла в ходе расследования признался, что он присоединился к ИГИЛ более трех лет назад и занимался террористической деятельностью в различных частях восточной провинции Нангархар", – отмечается в публикации.

