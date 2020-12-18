В МИД РК прокомментировали информацию о задержанном в Испании казахстанце

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию о задержании казахстанца в Испании по делу об отмывании денег "русской мафии", передает Kazpravda.kz.
"Запросили испанскую сторону по данному делу и получили официальный ответ, что среди задержанных граждан Казахстана нет", - сообщили в пресс-службе МИД.
Накануне, 17 декабря, в СМИ прошла информация о том, что Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег. На сайте национальной полиции страны утверждалось, что среди задержанных 8 граждан России, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, остальные – испанцы.
По словам правоохранителей, задержанным удавалось обеспечивать себе защиту от уголовного преследования с помощью взяток.
В полиции отметили, что это крупнейшее расследование против мафии из Восточной Европы, проведенное в Испании за последние 10 лет.
