В МИД РК прокомментировали информацию о задержанном в Испании казахстанце

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию о задержании казахстанца в Испании по делу об отмывании денег "русской мафии", передает Kazpravda.kz.

"Запросили испанскую сторону по данному делу и получили официальный ответ, что среди задержанных граждан Казахстана нет", - сообщили в пресс-службе МИД.

Накануне, 17 декабря, в СМИ прошла информация о том, что Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег. На сайте национальной полиции страны утверждалось, что среди задержанных 8 граждан России, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, остальные – испанцы.

По словам правоохранителей, задержанным удавалось обеспечивать себе защиту от уголовного преследования с помощью взяток.

В полиции отметили, что это крупнейшее расследование против мафии из Восточной Европы, проведенное в Испании за последние 10 лет.

