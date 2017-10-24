В МИД РК прокомментировали отказ Кыргызстана от 100 млн долларов

Политика
Фото из открытых источников
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали запуск в Кыргызстане процедуры денонсации (расторжения) соглашения с Казахстаном о выделении 100 миллионов долларов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИД РК.

Сообщается, что 23 октября Министерство иностранных дел Кыргызстана официально уведомило казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции от 26 декабря 2016 года и соответствующих протоколов к нему.

"Казахстанская сторона всегда была настроена на оперативное предоставление необходимого технического содействия кыргызстанскому правительству в выполнении им своих обязательств в рамках присоединения к ЕАЭС. Подписанные документы были вовремя ратифицированы, и первый транш казахстанской поддержки должен был поступить уже в ноябре текущего года", – говорится в сообщении.

При этом отмечено, что данные средства могли быть выделены и раньше, но процесс предоставления кыргызстанской стороной необходимых документов и соответствующих смет затянулся.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что комитет по бюджету и финансам парламента КР одобрил законопроект о денонсации соглашения с РК, согласно которому правительству Кыргызстана должны были выделить 100 млн долларов. Данные средства предназначались для оборудования таможенной инфраструктуры КР в соответствие со стандартами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также строительство ветеринарных лабораторий.

Заместитель премьер-министра Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев заявил, что правительство КР сможет самостоятельно построить лаборатории, средства изыщут из госбюджета.

"Мы решили сказать "нет" этим средствам. Мы больше не нуждаемся в них. Мы будем искать источники финансирования из бюджета или вне его", – сказал Зилалиев.

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