Повестку казахстанцу в военкомат РФ прокомментировали в МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал информацию о якобы приходящих казахстанцам повестках в России, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, на прошлой неделе была информация, что гражданам Казахстана приходят повестки.

"На самом деле, за весь этот период было только лишь одно обращение от нашего гражданина, в городе Москве. Поэтому просим не верить разным вбросам и рассылкам, которые проходят в СМИ. Даже если есть такие факты, наверняка, этот гражданин уже подал документы на гражданство и где-то в базах проходит, то есть имеет двойное гражданство, но не признается, что имеет гражданство России, поэтому не сдает документы. Теперь когда ситуация изменилась, они заявляют, что они граждане Казахстана", – сказал Айбек Смадияров.