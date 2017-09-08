В МИД РК рассказали, что делать казахстанцам на случай ЧП из-за урагана "Ирма"

Общество
Фото: Bdjnf.veranda54.ru
В Министерстве иностранных дел рассказали, что делать гражданам Казахстана на случай ЧП из-за урагана "Ирма", сообщает Kazpravda.kz.

Руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков на своей страничке в Facebook сообщил, что в настоящее время на связи с Почетным консулом Казахстана в Доминиканской Республике находятся четверо граждан Казахстана.

"Им даны инструкции на случай чрезвычайной ситуации из-за урагана "Ирма". Точное количество казахстанцев в этой стране сейчас выясняется", - отметил он.

По информации Жайнакова, уже более миллиона человек пострадали от этого разрушительного урагана в странах Карибского бассейна. Тропический циклон движется вдоль островов региона и направляется к восточному побережью США. В штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения, в некоторых районах началась эвакуация.

"В этой связи посольства Казахстана в США, в Канаде, Консульство на Кубе и почетные консулы нашей страны в Доминикане и на Багамах открыли "горячие линии" и готовы оказать необходимую помощь гражданам Казахстана. Рекомендуем всем нашим гражданам, находящимся в зонах стихийного бедствия, следовать указаниям местных властей", - говорит он.

В случае необходимости получения экстренной помощи можно связаться по следующим контактным номерам:

В Доминиканской Республике:

+ 1 809 729 79 87 (Почетное консульство Казахстана в Доминиканской Республике)

Служба экстренной помощи – 911

В Республике Куба:

+535 869 23 69, +537 206 99 63 (Консул Казахстана на Кубе)

Полиция – 106

Скорая помощь – 104

Пожарная служба – 105

На Багамских островах:

+44 7770 300505 (почетный консул Казахстана на Багамах)

Служба экстренной помощи – 911, 919, или 112 (для мобильных устройств)

Консульский отдел посольства Казахстана в Канаде:

+1 613 695 80 55 (внутренний 230, 231)

+1 613 413 98 91

+1 613 981 17 13 (консул в Оттаве)

В США:

+1 202 232 54 88 (внутренний 121, 127)

+1 202 600 56 05 (консул в Вашингтоне).


Контактные данные для экстренной связи также размещены на страницах указанных казахстанских загранучреждений в соцсетях.

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