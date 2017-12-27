В МИД РК вручили госнаграду послу Великобритании

Политика
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Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов вручил послу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Казахстане Кэролин Браун государственную награду – Почетную грамоту Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В соответствующем Указе Главы государства Нурсултана Назарбаева о награждении Кэролин Браун отмечается, что она удостоена Почетной грамоты за заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.

"В связи с завершением дипломатической миссии Кэролин Браун в Казахстане Кайрат Абдрахманов поблагодарил ее за эффективное взаимодействие и весомый вклад в развитие политического диалога, экономического сотрудничества и культурных связей между двумя странами. При тесном взаимодействии с казахстанским посольством в Лондоне глава британской дипмиссии способствовала закреплению за Казахстаном статуса стратегического партнера Великобритании в Центральной Азии.

В период почти пятилетней деятельности Кэролин Браун (с января 2013 года) отношения между Казахстаном и Великобританией были выведены на качественно новый уровень, о чем свидетельствуют интенсивный политический диалог и активные контакты бизнес-сообществ двух стран, успешно организованы визиты на высшем и высоком уровнях", – отмечается в информации.

Кэролин Браун выразила глубокую признательность руководству Казахстана за высокую оценку ее вклада в укрепление двусторонних отношений. Она поблагодарила казахстанских дипломатов за плодотворное взаимодействие с британским посольством, ставшее залогом успеха целого ряда совместных мероприятий.

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