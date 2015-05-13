В МИД создана специальная рабочая группа по модернизации

Политика
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Ануар КАЛМЫКОВ
В целях реализации пяти институциональных реформ, объявленных Президентом на ХVI Съезде партии "Нур Отан", и дальнейшей модернизации казахстанского общества и государства в Министерстве иностранных дел по поручению главы ведомства Ерлана Идрисова создана специальная рабочая группа по модернизации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ее основная задача – изучение соответствующего зарубежного опыта, который может быть применен в казахстанских реалиях. Общая координация деятельности группы возложена на первого заместителя министра Рапиля Жошыбаева.

Как подчеркивал в своем выступлении на XVI Съез­де партии "Нур Отан" Глава государства, в настоящее время обстановка в мире осложняется, обрушение цен на мировых рынках энергоресурсов и металлов резко увеличило экономические риски, почти все государства испытывают серьезные геополитические и экономические вызовы. Ответом Казахстана на экономические риски стала новая экономическая политика "Нұрлы жол". Вместе с тем Президент РК обозначил задачи по недопущению негативного сценария воздействия внешних факторов на государственное строительство, сохранение набранных темпов развития и продолжение продвижения в число 30 развитых государств мира.

Реализация поставленных Главой государства задач является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства иностранных дел РК. Всем загранучреждениям внешнеполитического ведомства даны поручения об усилении соответствующей работы.

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