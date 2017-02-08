В МИК рассказали о предпринимаемых для борьбы с суицидальными пабликами мерах
Азамат Сыздыкбаев
Руководитель управления контроля в области СМИ Министерства информации и коммуникаций Азамат Кабдешев рассказал о предпринимаемых ведомством мерах по пресечению в соцсетях деятельности, связанной с призывами детей к самоубийству, передает Kazpravda.kz.
Он подчеркнул, что, несмотря на появление и активную деятельность деструктивных сообществ наподобие "Синего кита", социальные сети в Казахстане закрыты не будут.
"МИК наладило сотрудничество со всеми социальными сетями, в том числе и с российскими. Все это делается в уведомительном порядке, то есть нами направляется уведомление, а администратор социальных сетей предпринимает меры по удалению сообществ, в которых содержится информация о призывах к суициду. Поэтому на сегодняшний день не стоит такая проблема, чтобы открывались подобные сообщества и мы не предпринимали по отношению к ним никаких мер. Мы не собираемся закрывать никакую социальную сеть, этот вопрос даже не поднимается", – заверил Кабдешев.
Представитель МИК также отметил, что некоторые люди пытаются воспользоваться ситуацией в коммерческих целях и добавляют в свои аккаунты хэштеги "Синий кит", "Тихий дон" и другие для увеличения количества просмотров своей страницы. Он также призвал казахстанцев уведомлять МИК РК в случае обнаружения аккаунтов суицидальной направленности.
"Нами осуществляется мониторинг соцсетей посредством хэштегов, связанных с суицидом. Указанные хэштеги активно используются большим кругом сообществ, не связанных с идеей суицида. Они используют их с целью раскрутки и продвижения запросов. На сайте МИК РК есть специальный раздел – "Пожаловаться". При помощи него любой гражданин Казахстана может подать жалобу на тот или иной ресурс, в том числе и на ссылку, где можно увидеть материалы суицидального характера. Полученная жалоба внимательно нами рассматривается и получает правовую оценку", – сообщил он.