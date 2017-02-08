Технологии
В МИК рассказали о предпринимаемых для борьбы с суицидальными пабликами мерах
Азамат Сыздыкбаев
Руководитель управления контроля в области СМИ Министерства информации и коммуникаций Азамат Кабдешев рассказал о предпринимаемых ведомством мерах по пресечению в соцсетях деятельности, связанной с призывами детей к самоубийству, передает Kazpravda.kz.

Он подчеркнул, что, несмотря на появление и активную деятельность деструктивных сообществ наподобие "Синего кита", социальные сети в Казахстане закрыты не будут.

"МИК наладило сотрудничество со всеми социальными сетями, в том числе и с российскими. Все это делается в уведомительном порядке, то есть нами направляется уведомление, а администратор социальных сетей предпринимает меры по удалению сообществ, в которых содержится информация о призывах к суициду. Поэтому на сегодняшний день не стоит такая проблема, чтобы открывались подобные сообщества и мы не предпринимали по отношению к ним никаких мер. Мы не собираемся закрывать никакую социальную сеть, этот вопрос даже не поднимается", – заверил Кабдешев.

Представитель МИК также отметил, что некоторые люди пытаются воспользоваться ситуацией в коммерческих целях и добавляют в свои аккаунты хэштеги "Синий кит", "Тихий дон" и другие для увеличения количества просмотров своей страницы. Он также призвал казахстанцев уведомлять МИК РК в случае обнаружения аккаунтов суицидальной направленности.

"Нами осуществляется мониторинг соцсетей посредством хэштегов, связанных с суицидом.  Указанные хэштеги активно используются большим кругом сообществ, не связанных с  идеей суицида.  Они используют их с целью раскрутки и продвижения запросов.  На сайте МИК РК есть специальный раздел – "Пожаловаться". При помощи него любой гражданин Казахстана может подать жалобу на тот или иной ресурс, в том числе и на ссылку, где можно увидеть материалы суицидального характера. Полученная жалоба внимательно нами рассматривается и получает правовую оценку", – сообщил он. 

Популярное

Все
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Знать и помнить – наш долг
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
Лето, ах, лето…
В Смирново – новоселье
Я тоже хочу быть солдатом…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Храбрый поступок
Сообщение ЦИК
Процесс пошел!
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Технологии
Использование спецоборудования для мониторинга соцсетей в К…
Технологии
Apple добавил казахский язык в новую операционную систему i…
Общество , Технологии , В мире
Трагическую гибель топ-менеджера подтвердила "Вконтакте"
Технологии , В мире
Tesla может представить прототип человекоподобного робота к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]