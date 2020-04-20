В Минэкологии назвали причину массовой гибели рыбы в Актюбинской области

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В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали массовую гибель рыбы на реке Жекесай в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
19 апреля работники Инспекции комитета лесного хозяйства и животного мира министерства выехали в Темирский район для обследования водоема Жекесай.
"В ходе обследования было установлено, что водоем расположен в 12 км от города Темир Темирского района в 160 км от областного центра. В перечне рыбохозяйственных водоемов не состоит. Водоем Жекесай является затрудненной балкой, имеется плотина в виде земляной насыпи. В настоящее время вода находится посередине в виде оврага длиной 120 метров, шириной 30 метров, средняя глубина 1 метр", – говорится в сообщении.
Цвет воды зеленоватый, посторонних запахов не имеет. Вдоль берега в нескольких местах обнаружена мертвая рыба – карась средним весом 20 гр в количестве 300 штук. Состояние рыбы – разложившаяся и высушенная.
"При опросе местных жителей установлено, что гибель рыбы обнаружена при таянии льда примерно 28-29 марта. В целях недопущения загрязнения водоема мертвая рыба 400 кг силами местных жителей собрана и утилизирована в скотомогильнике", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пробы воды и павшей рыбы взяты для лабораторных исследований.
"В радиусе 5 км отсутствуют производственные и сельхозобъекты. Предварительная причина гибели рыбы - от кислородного голодания", – разъяснили в Инспекции комитета лесного хозяйства и животного мира.