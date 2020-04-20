В Минэкологии назвали причину массовой гибели рыбы в Актюбинской области

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: yandex.kz
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали массовую гибель рыбы на реке Жекесай в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу ведомства.

19 апреля работники Инспекции комитета лесного хозяйства и животного мира министерства выехали в Темирский район для обследования водоема Жекесай.

"В ходе обследования было установлено, что водоем расположен в 12 км от города Темир Темирского района в 160 км от областного центра. В перечне рыбохозяйственных водоемов не состоит. Водоем Жекесай является затрудненной балкой, имеется плотина в виде земляной насыпи. В настоящее время вода находится посередине в виде оврага длиной 120 метров, шириной 30 метров, средняя глубина 1 метр", – говорится в сообщении.

Цвет воды зеленоватый, посторонних запахов не имеет. Вдоль берега в нескольких местах обнаружена мертвая рыба – карась средним весом 20 гр в количестве 300 штук. Состояние рыбы – разложившаяся и высушенная.

"При опросе местных жителей установлено, что гибель рыбы обнаружена при таянии льда примерно 28-29 марта. В целях недопущения загрязнения водоема мертвая рыба 400 кг силами местных жителей собрана и утилизирована в скотомогильнике", – сообщили в пресс-службе.


В ведомстве добавили, что пробы воды и павшей рыбы взяты для лабораторных исследований. 

"В радиусе 5 км отсутствуют производственные и сельхозобъекты. Предварительная причина гибели рыбы - от кислородного голодания", – разъяснили в Инспекции комитета лесного хозяйства и животного мира.

Популярное

Все
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Избран новый председатель партии «Ак жол»
Подписаны соглашения по проекту «Долина ЦОДов»
Укрепляя торговые связи
В Алматы представили роботакси
Астана – моя зрелая любовь
Фокус на внедрение ИИ
Следуя мировым тенденциям
Сделана ставка на технологии
Вывозят КамАЗами
Эстафета молодежного диалога
Новые села на карте газоснабжения
Гибнут дети – виноваты взрослые
ОСМС 2.0: трансформация продолжается
Пять побед: Казахстан стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу
Пора развивать регионы
Тарифы в обмен на модернизацию
ИИ поможет бизнесу
От войлока до ИИ
Растет нагрузка на спасателей
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Учителя готовы к переменам
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером 2026 года
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Летний отдых со вкусом приключений
Казахстанца спасли на борту круизного лайнера
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Рост производства – результат системной модернизации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]