В Минэкономики рассказали о восьми способах решения квартирного вопроса
Жания Уранкаева
В Министерстве национальной экономики РК рассказали о программах, направленных на обеспечение населения доступным жильем, сообщает Kazpravda.kz.
Первое направление – арендное жилье, которое строится местными исполнительными органами для своих очередников.
"Распределение арендного жилья осуществляется жилищными комиссиями при местных исполнительных органах в порядке очередности. В текущем году планируется строительство 754 квартир", – отметили в пресс-службе МНЭ РК.
Второе направление – кредитное жилье местных исполнительных органов для реализации через систему жилсройсбережений (ЖСС), когда кредитное жилье распределяется между вкладчиками ЖССБК и очередниками местных исполнительных органов. При финансировании из республиканского бюджета стоимость реализации одного квадратного метра в Астане и Алматы составляет 142,5 тыс. тенге, в других регионах – 110 тыс. тенге.
Третье направление – кредитное жилье АО "Байтерек девелопмент" для реализации через систему ЖСС. Кредитное жилье распределяется среди вкладчиков ЖССБК. Стоимость строительства и реализации через АО "Байтерек девелопмент" в Астане и Алматы – 200 тыс. тенге за квадратный метр, в регионах – 180 тыс. тенге за квадратный метр.
Четвертое направление – арендное жилье для молодых семей через ЖССБК.
"Жилье распределяется молодым семьям из числа вкладчиков Жилстройсбербанка, которые состоят в браке не менее двух лет и возраст обоих супругов не достиг 29 лет. Строительство ведется местными исполнительными органами. По этому направлению в текущем году будет введено в эксплуатацию около 400 квартир. Стоимость за квадратный метр в Астане и Алматы составляет 142,5 тысячи тенге, в других регионах – 110 тысяч тенге", – уточнили в МНЭ РК.
Пятое направление – арендное жилье АО "Казахстанская ипотечная компания". 50% жилья строится для очередников местных исполнительных органов, не достигших возраста 35 лет, а другие 50% распределяются среди других очередников. Стоимость за квадратный метр в Астане и Алматы составляет 200 тыс. тенге, в регионах – 180 тыс. тенге.
Шестое направление – коммерческое жилье через АО "Фонд недвижимости".
"Жилье реализуется любой категории населения без ограничений. По этому направлению в текущем году из Национального фонда выделено 97 миллиардов тенге. Планируется построить около 11 тысяч квартир. Стоимость реализации в Астане и Алматы составит 288 тысяч тенге за квадратный метр, в регионах – 240 тысяч тенге за квадратный метр", – говорится в сообщении Министерства национальной экономики РК.
Седьмое направление – арендное жилье через АО "Фонд недвижимости". Жилье предоставляется очередникам местных исполнительных органов в аренду с последующим выкупом или путем прямой продажи.
Согласно восьмого направления, арендное жилье АО "Байтерек девелопмент", жилье предоставляется очередникам местных исполнительных органов в аренду с выкупом или без выкупа в порядке очередности, определяемой жилищным законодательством.