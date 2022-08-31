Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения
В Министерстве энергетики Казахстана – новое назначение

Приказом министра энергетики Казахстана Есимханов Сунгат Куатович назначен председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский государственный университет, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером в гидрометаллургическом цехе АО «Алюминий Казахстан». 

В 2001-2007 годы работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

В 2008-2010 годы возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2010-2013 годы – президент АО «Казахэнергоэкспертиза». 

В 2013-2014 годы – директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2018 годы занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

В 2018-2020 годы – вице-министр энергетики РК.

В 2020-2021 годы – первый заместитель акима Павлодарской области.

С мая 2021 года являлся председателем правления АО «Самрук-Энерго».

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