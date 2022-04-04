Асель Буденеева назначена на должность заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, передает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КРЕМ.

Буденеева Асель Корганбаевна родилась в 1981 году.

В 2002 году окончила Университет «Қайнар» по специальности «Юриспруденция», в 2009 году – Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности «Финансы».

C 2002 по 2005 год работала ведущим специалистом в акимате Сарысуского района Жамбылской области.

С 2006 по 2009 год проработала главным специалистом канцелярии – секретарем судебного заседания специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области.

С 2010 по 2019 год занимала различные должности в Агентстве по регулированию естественных монополий, Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.

С 2019 года по настоящее время работала руководителем управления контроля и претензионно-исковой работы КРЕМ.