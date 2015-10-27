В Минобороны РФ подтвердили гибель военнослужащего в Сирии

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В Минобороны России подтвердили гибель в результате суицида военнослужащего-контрактника на авиабазе Хмеймим в Сирии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"Военнослужащий-контрактник, проходивший службу на авиабазе Хмеймим в качестве технического специалиста, покончил с собой во время отдыха после дежурства. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств трагедии", – сообщили в Минобороны.
Напомним, что российские летчики наносят удары по объектам ИГ с 30 сентября, действуя по просьбе сирийского президента Башара Асада.
В авиационную группировку Воздушно-космических сил России в Сирии вошли свыше 50 самолетов и вертолетов.
7 октября по объектам на территории этой страны был нанесен удар крылатыми ракетами большой дальности с кораблей Каспийской флотилии.
Участвовать в наземных операциях в Сирии РФ не планирует.