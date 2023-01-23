В Минобороны уточнили информацию о задержанном Антикором главе департамента

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали задержание врио начальника департамента информационных технологий по подозрению в коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Фото: Kazpravda.k

Ранее Агентство РК по противодействию коррупции сообщило, что "временно исполняющий обязанности начальника департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в 20 тысяч долларов США от поставщика". Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

"Сотрудниками Антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки был задержан временно исполняющий обязанности начальника департамента информационных технологий гражданский служащий Министерства обороны РК. Данный гражданин ранее был уволен из состава оборонного ведомства", – акцентировали в Минобороны.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Для искоренения любых фактов коррупционных правонарушений Министерство обороны ведет планомерную работу по исключению коррупции в армейской среде во взаимодействии с государственными органами, заключили здесь.