В Минпросвещения ответили на вопрос о сборе денег с родителей на ремонт школы

Пользователь сети под ником maratuly_yeldar адресовал министерству вопрос: «Наша школа собирает с родителей деньги на ремонт здания. Обязаны ли мы сдавать?». На вопрос подписчика ответила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения РК Майра Мелдебекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МП РК.

Майра Мелдебекова отметила, что законодательно школы находятся в ведении акиматов, и работа по оснащению школ современными кабинетами, созданию специальных условий, а также ремонт учебных заведений должны проводиться за счет средств местного бюджета. Это значит, что требования школ о сборе средств на ремонт зданий и кабинетов являются незаконными.

«Собирать средства с родителей, учителей, учащихся строго запрещается. Данная норма также прописана в Законе «Об образовании». На сегодня в рамках Закона «О статусе педагога» также был принят приказ министра, которым тоже запрещается привлекать учителей к несвойственным функциям. Также учителя не должны приобретать за свой счет, к примеру, офисную бумагу. Средства для всех этих целей выделяются акиматами», – отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения РК Майра Мелдебекова.

Если родители или педагоги сталкиваются с подобными ситуациями, то они могут обратиться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования или в правоохранительные органы, добавили в министерстве.