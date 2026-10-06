В Минтранспорта обратились к водителям из-за ухудшения погоды

Погода,Автодороги

Министерство опубликовало обращение в связи с резким ухудшением погоды, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Министерство транспорта РК

В ближайшие дни в Казахстане ожидается неустойчивая погода с сильным температурным контрастом между регионами. В связи с прохождением атмосферных фронтов на севере и в центре страны прогнозируется ухудшение погодных условий — осадки в виде дождя со снегом и снега, понижение температуры, усиление ветра и ухудшение видимости.

В Минтранспорта отметили, что неблагоприятные погодные условия могут повлиять на дорожную обстановку как на дорогах республиканского значения, так и на местной дорожной сети.

- В таких условиях дорожная обстановка может меняться в течение дня. Мокрое покрытие при понижении температуры может стать скользким, а осадки и туман — снизить видимость. Поэтому водителям важно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров, - говорится в обращении.

Министерство транспорта рекомендует перед каждой поездкой:

* заранее ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием дорог по маршруту;
* учитывать погодные условия при выборе времени поездки;
* соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;
* быть особенно внимательными на мостах, путепроводах и открытых участках дорог;
* при резком ухудшении погоды по возможности отложить поездку.

Информацию о состоянии дорог республиканского значения можно получить в круглосуточном Колл-центре «ҚазАвтоЖол» по номеру 1403.

- Следите за прогнозом погоды и дорожной обстановкой и учитывайте погодные условия при планировании поездок, - добавили в министерстве.

#обращение #водители #дороги #метели

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