В Минтранспорта обратились к водителям из-за ухудшения погоды

Фото: Министерство транспорта РК

В ближайшие дни в Казахстане ожидается неустойчивая погода с сильным температурным контрастом между регионами. В связи с прохождением атмосферных фронтов на севере и в центре страны прогнозируется ухудшение погодных условий — осадки в виде дождя со снегом и снега, понижение температуры, усиление ветра и ухудшение видимости.

В Минтранспорта отметили, что неблагоприятные погодные условия могут повлиять на дорожную обстановку как на дорогах республиканского значения, так и на местной дорожной сети.

- В таких условиях дорожная обстановка может меняться в течение дня. Мокрое покрытие при понижении температуры может стать скользким, а осадки и туман — снизить видимость. Поэтому водителям важно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров, - говорится в обращении.

Министерство транспорта рекомендует перед каждой поездкой:

* заранее ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием дорог по маршруту;

* учитывать погодные условия при выборе времени поездки;

* соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;

* быть особенно внимательными на мостах, путепроводах и открытых участках дорог;

* при резком ухудшении погоды по возможности отложить поездку.

Информацию о состоянии дорог республиканского значения можно получить в круглосуточном Колл-центре «ҚазАвтоЖол» по номеру 1403.