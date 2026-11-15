В Минтранспорта ответили на слухи о запрете детских колясок в автобусах

Транспорт,Общество

Обновленные правила не запрещают родителям перевозить детей в колясках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распространяемая информация о запрете проезда в автобусах с детскими колясками не соответствует действительности. Действующие правила не запрещают родителям перевозить детей в колясках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК. 

Как разъяснили в Министерстве транспорта РК, обновленные Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом предусматривают провоз коляски в сложенном виде при высокой заполняемости автобуса и наличии свободного места для родителя.

При этом коляска не должна мешать другим пассажирам свободно передвигаться по салону.

«Данное положение направлено на обеспечение безопасности пассажиров, в том числе детей и сопровождающих их родителей, и сохранение свободного прохода в салоне автобуса. Если родителю неудобно складывать коляску, он может продолжить поездку с ней в разложенном виде. Применение штрафов, высадка из автобуса или иные санкции за это не предусматриваются», — сообщили в Министерстве транспорта РК.

Таким образом, новые правила не вводят запрет на перевозку детских колясок. Речь идет о мерах безопасности в переполненном общественном транспорте.

В ведомстве подчеркнули, что родители могут продолжать поездку с коляской в разложенном виде, если складывать ее неудобно. Штрафовать или высаживать пассажиров за это не предусмотрено.

#автобусы #общественный транспорт #детские коляски

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В Минтранспорта ответили на слухи о запрете детских колясок в автобусах
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