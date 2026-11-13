В Минтруда рассказали о доступных мерах по трудоустройству казахстанцев

Граждане, потерявшие работу или находящиеся в поиске нового места трудоустройства, могут воспользоваться цифровыми сервисами Минтруда для поиска вакансий, профессионального обучения, подтверждения квалификации, получения мер поддержки и открытия собственного дела, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

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Минтруда развивает цифровую экосистему Enbek, объединяющую инструменты поиска работы, профессионального развития, поддержки предпринимательства и другие меры содействия занятости. Получить необходимые услуги можно онлайн либо при обращении в карьерный центр.

С чего начать поиск работы?

На Электронной бирже труда Enbek.kz и в мобильном приложении Enbek граждане могут создать личный кабинет, разместить резюме, подобрать вакансии и направить отклики работодателям.

Здесь также можно зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, с последующей проактивной регистрацией в качестве безработного. При наличии соответствующего права гражданин может подать заявку на получение социальной выплаты на случай потери работы.

Как помогает искусственный интеллект?

Дополнительные возможности предоставляет Цифровая служба занятости, внедряемая Министерством труда на базе Enbek.kz.

С согласия гражданина на основе сведений государственных информационных систем автоматически формируется цифровое резюме, включающее информацию об образовании, трудовом опыте и профессиональных навыках. Искусственный интеллект помогает подобрать подходящие вакансии с учетом квалификации и предпочтений соискателя.

ИИ-помощник работает в формате диалога и позволяет гражданину самостоятельно определить подходящие варианты трудоустройства. Например, можно выбрать работу рядом с домом, рассмотреть предложения в других регионах, уточнить желаемую заработную плату или получить рекомендации по обучению и мерам государственной поддержки.

Какие возможности доступны, если необходимо обучение?

Граждане, желающие повысить квалификацию или освоить новые навыки, могут пройти бесплатные онлайн-курсы на платформе Skills Enbek.

Зарегистрированным безработным также доступны программы краткосрочного профессионального обучения в организациях образования или непосредственно на рабочем месте у работодателя.

Если необходимо официально подтвердить имеющиеся профессиональные навыки, через платформу Career Enbek можно направить заявку на получение ваучера для бесплатного прохождения процедуры признания профессиональной квалификации при соблюдении установленных условий.

Что делать, если хотите открыть собственное дело?

Для граждан, планирующих заняться предпринимательством, предусмотрена платформа Business Enbek.

Здесь можно проверить соответствие условиям обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», а также подать заявление на получение государственного гранта для реализации бизнес-идеи при соответствии установленным требованиям и в период приема заявок.

Кроме того, через платформу предусмотрена возможность подачи заявлений на микрокредитование и лизинг в рамках программы «Ауыл Аманаты», направленной на развитие предпринимательства в сельских населенных пунктах и малых городах. Данный сервис подачи заявок реализуется в пилотном формате в Алматинской, Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

А если подходящей работы нет в своем регионе?

Граждане могут рассмотреть вакансии в других регионах страны, в том числе с возможностью добровольного переселения в трудодефицитные регионы и получения предусмотренных государством мер поддержки.

Через платформу Migration Enbek можно направить заявку в карьерный центр на получение консультации по вопросам переселения.

Куда обратиться за индивидуальной помощью?

Если самостоятельно найти работу не получается, гражданин может обратиться в карьерный центр по месту регистрации.

Специалисты помогут зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, разъяснят порядок получения статуса безработного, подберут вакансии, предложат доступные меры содействия занятости и помогут подготовиться к собеседованию.

В рамках нового подхода Цифровой службы занятости помощь не ограничивается разовой консультацией. За гражданином закрепляется специалист, который сопровождает его на различных этапах поиска работы, взаимодействует с работодателями и помогает определить дальнейшие действия.

Таким образом, начать поиск работы можно с регистрации на Enbek.kz или обращения в карьерный центр. В зависимости от потребностей и жизненной ситуации гражданину доступны различные возможности – от подбора вакансий и профессионального обучения до подтверждения квалификации, переселения или открытия собственного дела.