Общество
В Минюсте рассказали о руководителях авиакомпании Bek Air
В пресс-службу Министерства юстиции поступило множество запросов от средств массовой информации касательно учредителей авиакомпании ТОО "BEK AIR", передает Kazpravda.kz.   

В ведомстве отметили, что согласно Закону "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", сведения об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. При этом учредители и участники ТОО являются его аффилированными лицами.

"Согласно сведениям Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, ТОО "BEK AIR" зарегистрировано 12 мая 2011 года. Руководителем являлся Монахов Владимир Михайлович, учредителем – Жаркимбаев Сакен Токпаевич. 18 апреля 2017 года произведена перерегистрация в связи со сменой учредителя – Шуленбаев Дамир Маратович. Трижды произведена смена руководителя: 29 августа 2013 года – Жумасултанова Айгуль Файзуллаевна, 18 июля 2016 года – Жумасултанова Дина Нурлановна, 25 апреля 2019 года – Бияхметов Рустам Ильясович", – сообщили в ведомстве.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года упал за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров. Официальна была подтверждена гибель 12 человек.

По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.

"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алматинской области – между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи", – сообщили в ведомстве.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия во главе с Премьер-министром страны Аскаром Маминым. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе людей.

Затем появился полный список пассажиров упавшего самолета.

Позднее в резиденции "Акорда" состоялось экстренное совещание, на котором Глава государства дал ряд поручений в связи с происшествием.

Популярное

Все
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Застали с рачком
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Эвелина заряжает!
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Из сельской мастерской – на экспорт
Новые контуры социальной политики: путь Казахстана и опыт Европы
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
До самого далекого села
Не надо быть равнодушным
Фанаты ждут красивой игры
Вкладывать душу в работу
С чего начинается дружба?
Все звезды в Астане
«Великий разделитель» или путь в лучшее будущее?
Не домами, а микрорайонами
Для комфортной и безопасной жизни
Правила культурного поведения
В новой реальности
Давайте, дети, учиться!
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Пенсионная перезагрузка
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Смаилов и Бьерде обсудили проекты и планы Всемирного банка в Казахстане
Токаев выступил на форуме Digital Bridge – самое главное
Вывести из "тени" рынок арендного жилья требует депутат
Отмена смертной казни: история вопроса
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Президент , Политика , Общество
Ряд общественных организаций выдвинул Токаева кандидатом в …
Президент , Общество , Культура
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
Общество
Дожди накроют Казахстан – погода на 6-8 октября
Общество
Служебная собака нашла гашиш у гражданки Узбекистана в Турк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]