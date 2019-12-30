В Минюсте рассказали о руководителях авиакомпании Bek Air
В пресс-службу Министерства юстиции поступило множество запросов от средств массовой информации касательно учредителей авиакомпании ТОО "BEK AIR", передает Kazpravda.kz.
В ведомстве отметили, что согласно Закону "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", сведения об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. При этом учредители и участники ТОО являются его аффилированными лицами.
"Согласно сведениям Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, ТОО "BEK AIR" зарегистрировано 12 мая 2011 года. Руководителем являлся Монахов Владимир Михайлович, учредителем – Жаркимбаев Сакен Токпаевич. 18 апреля 2017 года произведена перерегистрация в связи со сменой учредителя – Шуленбаев Дамир Маратович. Трижды произведена смена руководителя: 29 августа 2013 года – Жумасултанова Айгуль Файзуллаевна, 18 июля 2016 года – Жумасултанова Дина Нурлановна, 25 апреля 2019 года – Бияхметов Рустам Ильясович", – сообщили в ведомстве.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года упал за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров. Официальна была подтверждена гибель 12 человек.
По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.
"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алматинской области – между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи", – сообщили в ведомстве.
По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия во главе с Премьер-министром страны Аскаром Маминым. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе людей.