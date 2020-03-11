Общество
В Минздраве рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в РК на 11 марта
Жанат Тукпиев
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на сегодня, 11 марта, в Казахстане рассказали в Министерстве здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

Так, по данным МЗ РК, всего взято на мониторинг по всем категориям 4 650 человек, из них по 1 "а" категории - 1 217, по 1 "б" категории - 189, по 2 категории - 3 244 человека. Снято с наблюдения всего 676 человек. По состоянию на 11 марта остаются под наблюдением всего 3 974 человека.

На 11 марта госпитализировано 90 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "б" категории - 20 человек, по 2 категории - 36 человек, по 3 категории - 34 человека. Из числа госпитализированных 90 человек выписаны 52. Остаются в стационаре 38 человек.

Эпидемиологическая ситуация в мире:

В мире зарегистрировано 38 140 (включая круизный лайнер) случаев коронавирусной инфекции (1 135 летальных: Италия - 631, Иран - 291, Южная Корея - 60, Испания - 36, Франция - 33, США - 30, Япония - 10, круизный лайнер - 7, Ирак - 7, Великобритания - 6, Нидерланды - 4, Гонконг - 3, Австралия - 3, Германия - 2, Швейцария - 3, Сан-Марино - 2, Канада - 1, Филиппины - 1, Таиланд - 1, Тайвань - 1, Аргентина - 1, Египет - 1, Ливан - 1, Панама - 1, Марокко - 1) в 117 странах. Ежедневный прирост составил 13,7 процента, летальность - 2,9 процента.

По 1а категории: в Южной Корее - 7 513 случаев (за сутки + 35 случаев, прирост - 0,4 процента), Иране - 8 042 случаев (за сутки + 881 случай, прирост - 12,3 процента).

По 1б категории: в Италии - 10 149 случаев (за сутки + 977 случаев, прирост - 10,6 процента).

Всего в КНР зарегистрировано - 80 778 (за сутки + 24) случаев КВИ (ежедневный прирост составил - 0,03 процента), из них - 3 158 с летальным исходом (показатель летальности - 3,9 процента). Выписано с выздоровлением 61 475 человек (76,1 процента). Остается в стационарах 16 145 больных.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Центральную референтную лабораторию Алматы, где филиалом Национального центра биотехнологии и Национальным научным центром особо опасных инфекций имени Айкимбаева c января 2020 года внедрена и совместно проводится ПЦР-диагностика COVID-19 на основе протокола, рекомендованного Всемирной Организацией Здравоохранения.

"В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал", - заверили в Минздраве.

"Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать места массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства. Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406", –  говорится в сообщении.

Популярное

Все
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Полеты во сне и наяву
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Как массовая посадка деревьев может преобразить Казахстан, знает 93-летний лесовод Михаил Федоров
"После присяги будете девочками": призывник пытался покончить с собой в Шымкенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 мая
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Проведение референдума – демонстрация нового уровня национального единства Казахстана
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане
Блогера арестовали за клевету в Алматинской области
Защитные маски и Ashyq могут вновь вернуть в день референдума в Казахстане
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Вооруженные силы РК – залог безопасности государства
Бану Нургазиева: Обозначение конкретной даты референдума – очень грамотный ход Президента
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Общество
Токаев обратился к участникам международной конференции в Т…
Транспорт , Общество
На выполнение полетов в аэропорту Шымкента влияют построенн…
Экономика , Общество
Как изменились цены на жилье за год в Казахстане
Общество
"У рожденных после 2000-го потребности высокие, а навыков м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]