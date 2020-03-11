В Минздраве рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в РК на 11 марта
Жанат Тукпиев
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на сегодня, 11 марта, в Казахстане рассказали в Министерстве здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.
Так, по данным МЗ РК, всего взято на мониторинг по всем категориям 4 650 человек, из них по 1 "а" категории - 1 217, по 1 "б" категории - 189, по 2 категории - 3 244 человека. Снято с наблюдения всего 676 человек. По состоянию на 11 марта остаются под наблюдением всего 3 974 человека. ⠀ На 11 марта госпитализировано 90 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "б" категории - 20 человек, по 2 категории - 36 человек, по 3 категории - 34 человека. Из числа госпитализированных 90 человек выписаны 52. Остаются в стационаре 38 человек.
Эпидемиологическая ситуация в мире:
В мире зарегистрировано 38 140 (включая круизный лайнер) случаев коронавирусной инфекции (1 135 летальных: Италия - 631, Иран - 291, Южная Корея - 60, Испания - 36, Франция - 33, США - 30, Япония - 10, круизный лайнер - 7, Ирак - 7, Великобритания - 6, Нидерланды - 4, Гонконг - 3, Австралия - 3, Германия - 2, Швейцария - 3, Сан-Марино - 2, Канада - 1, Филиппины - 1, Таиланд - 1, Тайвань - 1, Аргентина - 1, Египет - 1, Ливан - 1, Панама - 1, Марокко - 1) в 117 странах. Ежедневный прирост составил 13,7 процента, летальность - 2,9 процента.
По 1а категории: в Южной Корее - 7 513 случаев (за сутки + 35 случаев, прирост - 0,4 процента), Иране - 8 042 случаев (за сутки + 881 случай, прирост - 12,3 процента).
По 1б категории: в Италии - 10 149 случаев (за сутки + 977 случаев, прирост - 10,6 процента).
Всего в КНР зарегистрировано - 80 778 (за сутки + 24) случаев КВИ (ежедневный прирост составил - 0,03 процента), из них - 3 158 с летальным исходом (показатель летальности - 3,9 процента). Выписано с выздоровлением 61 475 человек (76,1 процента). Остается в стационарах 16 145 больных. ⠀ Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Центральную референтную лабораторию Алматы, где филиалом Национального центра биотехнологии и Национальным научным центром особо опасных инфекций имени Айкимбаева c января 2020 года внедрена и совместно проводится ПЦР-диагностика COVID-19 на основе протокола, рекомендованного Всемирной Организацией Здравоохранения.
"В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал", - заверили в Минздраве.
"Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать места массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства. Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406", – говорится в сообщении.