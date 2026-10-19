В Минздраве сделали заявление по оспе обезьян

Здравоохранение,Медицина
Дана Аменова
корреспондент

В министерстве заверили, что ведут постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в мире, в том числе по оспе обезьян, сообщает Kazpravda.kz 

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В связи с регистрацией случаев заболевания в отдельных странах мира и с учётом активных международных транспортных связей вероятность завоза инфекции на территорию Казахстана не исключается. Вместе с тем риск широкого распространения оспы обезьян среди населения страны оценивается как низкий с учётом особенностей передачи возбудителя, - говорится в сообщении МЗ РК.

В целях предупреждения завоза и распространения инфекции проводится комплекс санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2024 года № 8.

В частности:
- усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу;
- проводится мониторинг эпидемиологической ситуации в странах, где регистрируются случаи заболевания, и прибывающих из этих государств граждан;
- все пункты пропуска и санитарно-карантинные пункты оснащены средствами бесконтактного измерения температуры тела;
- обеспечивается готовность медицинских организаций и лабораторий к своевременному выявлению и диагностике инфекции;
- действуют утверждённые алгоритмы оповещения и межведомственного взаимодействия при подозрении на особо опасные инфекции.

Перечень стран, требующих повышенного эпидемиологического внимания, регулярно актуализируется с учётом развития ситуации в мире.

По результатам проводимого санитарно-карантинного контроля на всех видах транспорта больные и лица с подозрением на особо опасные инфекции не выявлены.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, вызываемое вирусом MPXV. Инфекция передаётся преимущественно при тесном физическом контакте с инфицированным человеком, в том числе при контакте с кожными высыпаниями и биологическими жидкостями. Также заражение возможно через загрязнённые одежду, постельное бельё и другие предметы, а также при контакте с инфицированными животными.

К характерным симптомам относятся повышение температуры тела, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь.

В целях профилактики Министерство рекомендует:
- избегать тесного физического контакта с людьми, у которых имеются необъяснимые кожные высыпания и другие признаки инфекционного заболевания;
- соблюдать правила личной гигиены;
- не пользоваться совместно предметами личного обихода, одеждой и постельными принадлежностями лиц с подозрением на инфекцию;
- при появлении характерных симптомов, особенно после поездок в страны с зарегистрированными случаями заболевания, своевременно обратиться за медицинской помощью и сообщить медицинскому работнику о поездках и возможных контактах.

Минздрав продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации и принимает необходимые меры для защиты здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия страны, добавили в пресс-службе.

#Минздрав #контроль #эпидситуация #обезьяны #оспа

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