В Минздраве высказались о "вспышке" болезни Кавасаки в Казахстане

Общество
1381
Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Министерстве здравоохранения РК опровергли сообщения о том, что среди детей в стране распространяется болезнь Кавасаки. Данную информацию казахстанцы рассылали в мессенджере WhatsApp, передает Kazpravda.kz ссылкой на StopFake.

В мессенджере WhatsApp распространяется голосовое сообщение, в котором женщина, представившаяся врачом, утверждает, что в Казахстане зафиксирована вспышка болезни Кавасаки среди детей. Рассылка иллюстрируется фотографиями младенцев с ярко выраженной сыпью на теле. Эта информация не соответствует действительности.

В Министерстве здравоохранения РК отметили, что случаи Кавасаки-подобного синдрома, или мультисистемного воспалительного синдрома (МВС) среди детей, перенесших COVID-19, действительно были зарегистрированы в Казахстане. Однако вспышки этого заболевания сейчас нет.

"МВС – это отсроченное иммунологическое проявление, встречающееся у детей, перенесших COVID-19. Синдром развивается через 4-6 недель после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас вспышки Кавасаки-подобного синдрома у нас нет, но, если будет расти число заболевших КВИ, ожидаемо и развитие МВС у детей. Поэтому необходимо соблюдать все противоэпидемические меры", – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что болезнь Кавасаки и Кавасаки-подобный синдром – не одно и то же.

Болезнь Кавасаки — это редкое заболевание, которое может развиться после любой перенесенной инфекции. Ее симптомами считаются лихорадка, кожная сыпь, конъюнктивит, увеличение лимфатических узлов в области шеи, отеки конечностей.

Кавасаки-подобный синдром, ассоциирующийся с COVID-19, – это отсроченный иммунологический ответ на перенесенную болезнь. Он может развиваться не только у детей, но и у взрослых.

Пока случаи развития Кавасаки-подобного синдрома после COVID-19 редки во всем мире. Возникший Кавасаки-подобный синдром у детей в большинстве случаев легко поддается лечению.

Популярное

Все
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
Бесплатными обедами костанайских школьников младшего звена хотят кормить в новом учебном году
В ходе оперативно-профилактического мероприятия в Северо-Казахстанской области выявлены факты незаконного использования труда иностранцев
В Алматы праздничный концерт «Аңыз Домбыра» собрал тысячи поклонников музыкального инструмента
Волна, в которой можно утонуть
Токаев назначил Абаева послом Казахстана в России
Кайрату Боранбаеву отменили приговор
"На ряде объектов срываются сроки работ" – Смаилов по подготовке к отопительному сезону
3-летний ребенок утонул в септике на стройке в Акмолинской области
Остался крайним... газон
Лето цвета хаки
Двоих детей и стадо коров сбили на трассе в Карагандинской области
Как готовятся к отопительному сезону в Павлодаре и Экибастузе
«Преодоление»: антикризисный аспект
В честь великого предка
Государственные инспекторы соцзащиты появились в Казахстане
«Абай» в Ташкенте
Указ Президента Республики Казахстан
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
"Қазақстан Барысы - 2023" проведут в Астане ко Дню столицы
Высоко сижу, далеко гляжу
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
Атакуют… сверчки
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Двое детей утонули в Большом Алматинском канале
В столице прошел велопробег в честь 25-летия Астаны
Иностранца с наркотиками на 6 млн долларов задержали на границе Казахстана
Артиллерийский снаряд нашли на мусорном полигоне в Акмолинской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

Ашимбаев призвал старейшин и молодежь области Улытау помога…
Почти на 80 млн тенге изъяли рога сайги в Актобе
В покушении на дачу взятки изобличена супруга осужденного э…
Накинула 38 млн тенге к зарплате: бухгалтера детсада в Жеты…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]