Общество
В МИОР прошла встреча Аиды Балаевой с Сумой Чакрабарти
Состоялась встреча министра информации и общественного развития Казахстана Аиды Балаевой с советником Президента Республики Казахстан по вопросам экономического развития сэром Сумой Чакрабарти. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по направлениям, курируемым министерством.

Министр рассказала о государственных мерах в сферах информационной политики, доступа к информации и взаимодействия с неправительственным сектором. Так, Аида Балаева отметила, что в целях совершенствования обратной связи с общественностью во всех регионах страны сейчас проходят стратегические сессии Министерства.

Сума Чакрабарти выразил заинтересованность по вопросам настройки коммуникаций внутри страны и брендирования Казахстана за рубежом.

В завершение встречи Аида Балаева и Сума Чакрабарти договорились поддерживать постоянный диалог по всем вопросам совместной работы.




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