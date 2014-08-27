В мире 2 500 ядерных ракет находятся в постоянной боевой готовности

Страны – обладательницы ядерного оружия держат в постоянной боевой готовности 2 500 ракет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на сопредседателя Российского комитета международного движения "Врачи мира за предотвращения ядерной войны" Сергея Колесникова.
"Когда-то мы вместе с Олжасом Сулейменовым провели первую грандиозную демонстрацию в Семипалатинске, шли с ним в первых рядах, и именно тогда появилось основание для закрытия полигона. Казахстан, Украина и Беларусь закрепили закрытие ядерных полигонов в своих конституциях, став тем самым примером для остальных. Но мир не откажется от ядерного оружия, потому что это гарантия того, что завтра на те или иные страны не нападут. Сегодня в мире на боевом взводе, то есть готовые вылететь через секунды, стоят 2 500 ядерных ракет, каждая из которых может уничтожить половину какой-либо европейской страны", – сообщил Колесников в ходе XXI Всемирного конгресса международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" в Астане.
Основной целью движения является создание международного договора по запрещению ядерного оружия.
Сопредседатель российского движения с сожалением отметил существование всемирного Договора о нераспространении ядерного оружия. "Мы настаиваем на том, чтобы был введен проект международной конвенции по ядерному оружию. Есть конвенция по биологическому оружию, есть по химическому, которые запрещают разработку, производство, хранение, использование этого вида оружия. По ядерному оружию такого нет, только запрет на распространение. Мы обратились в Гаагский суд с тем, что использование и угроза использования ядерного оружия противоречат международному гуманитарному праву, и суд это подтвердил. Теперь наша задача – наказывать те страны, которые незаконно распространяют, используют или испытывают ядерное оружие. Но пока такого нигде не прописано", – сказал он.
Колесников отметил, что в Кыргызстане есть хвостохранилище, которое представляет огромную угрозу для населения, проживающего там. Кроме того, добавил он, недалеко от Казахстана проходило испытание на полигоне Лобнор (территория КНР), следы которого прослеживаются в Кыргызстане и Казахстане, а следы от взрывов на Семипалатинском полигоне – в Сибири вплоть до озера Байкал.
Сегодня к числу ядерных держав присоединились Индия и Пакистан, создавшие свои ядерные бомбы. Всего таких стран девять.
"Создать ядерную бомбу не так сложно, главное иметь обогащенный уран или плутон. Мы выступаем за нераспространение ядерного оружия, за введение очень жесткого контроля за перемещением ядерных расщепляющихся материалов, экологического контроля за местами производства и хранения ядерных боеприпасов и, конечно, за то, чтобы демонтировать и разобрать ядерные боеголовки, ограничить количество стран, количество носителей ядерных боеприпасов. Россия выступает за то, чтобы ядерного оружия не было нигде, кроме страны происхождения. К сожалению, страны НАТО имеют на своей территории оружие, хотя они его не производят", – пояснил он.
Напомним, в Астану прибыл
международный велопробег врачей, выступающих против ядерного оружия.