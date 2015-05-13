В мире и согласии

Лилия СЫЗДЫКОВА
Таков был лейтмотив выступлений спикеров на прошедшем в Службе цент­ральных коммуникаций брифинге, посвященном вопросам укрепления межконфессионального согласия как основы стабильного развития страны. О том, что делается в Казахстане в этом направлении, рассказали председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта РК Галым Шойкин, директор Научно-исследовательского и аналитического цент­ра по вопросам религии Ми­нистерства культуры и спорта РК Айнур Абдра­силкызы и директор Международного центра культур и религий Ми­нистерства культуры и спорта РК Ертас Муратбеков.
Как отметил Г. Шойкин, в настоящее время государственная политика в сфере религии реализуется по ключевым направлениям, определенным Президентом в Посланиях народу Казахстана, а также в контексте его важнейших выступлений, в том чис­ле на съезде партии «Нур Отан», заседаниях Ассамб­леи народа Казахстана и других.
За годы независимости в Казахстане создана собственная уникальная модель общества межэтнического и межконфессионального согласия. Как подчеркнул Г. Шойкин, государством созданы все предпосылки для того, чтобы религия в Казахстане выступала как дополняющий элемент­ духовной культуры казахстанцев, придающий обществу неповторимое многообразие и уникальную самобытность.
На сегодня, по данным глав комитета, религиозную палитру страны представляют 18 конфессий и 33 547 религиозных субъектов, для всех сформированы благоприятные условия для сосуществования и взаимодействия. Религиозные объединения мусульман и православных христиан составляют свыше 90% всех верующих Казахста­на. Отношения между государством и крупнейшими конфессиями сегодня реализуются, в частности, в рамках соглашений о сотрудни­честве в сфере сохранения согласия, взаимопонимания, толерантности в обществе, профилактики религиозного экстремизма, подписанных с Духовным управлением мусульман и Православной церковью Казахстана. Организована деятельность собраний руководителей религиозных объединений на рес­публиканском и местном уровнях, на постоянной основе проводятся встречи и консультации с религиозными объединениями, активное взаимодействие идет с международными правозащитными организациями и экспертным сообществом. В прошлом году Казахстан впервые подготовил и направил в ООН доклад о состоянии свободы вероисповедания в стране.
– Национальное и религиозное многообразие, стабильность и согласие в нашей стране являются нашим колоссальным богатством. Поэтому обеспечение межконфессионального согласия, национального единства для нас будет оставаться приоритетной задачей, – подчеркнул Г. Шойкин.
В свою очередь Ертас Муратбеков напомнил о том, что буквально через месяц в Астане пройдет уже V Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он подчеркнул, что эта диалоговая площадка, созданная по инициативе Главы государства, играет значимую роль в установлении диалога культур и религий. Предстоящий 10–11 июня съезд обещает стать одним из самых представительных за всю историю их проведения. Тема его обозначена как «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития», так что для учас­тия в нем приглашены множество высокопоставленных гостей, представляющих обе сферы.

