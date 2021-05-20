В мире мудрых предков

В мероприятии, организованном Международной Тюркской академией, приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, депутат Сената Парламента РК Куаныш Султанов, представители интеллигенции и известные ученые. Собравшимся были презентованы научные труды Адиля Ахметова «Түркі әлемінің ырым-тыйымдары» («Табу тюркского мира»), «Уроки столетия» и «Бұрынғы америкалық «үндістердің» алтайлық тегі» («Алтайское происхождение американских «индейцев»).

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев отметил кропотливый труд талантливого ученого, смело берущегося за сложные темы, с успехом модернизирующего забытые понятия. Оценивая вклад Адиля Ахметова в развитие научной сферы, он сказал, что труды ученого умножают богатое наследие казахской духовности, привлекают внимание общественности к научным ценностям.

Книга «Уроки столетия» включила в себя экспертные статьи, отражающие геополитический облик глобализированного мира и путь нашей суверенной страны. В моно­графии «Табу тюркского мира» автором всесторонне проанализированы обряды, этические нормы, основанные на различных запретных принципах тюркских народов.

– В большой монографии «Түркі әлемінің ырым-тыйымдары» («Табу тюркского мира») я собрал приметы и запреты тюркоязычных народов, разбросанных на огромной территории от Якутии до Европы, – говорит автор. – Вторая часть монографии отведена словарю запретов. Они имеют очень глубокие корни, вы найдете их в священных книгах – Коране, Библии, Евангелии, Торе. Запреты – это можно сказать, назидания от предков – такие, как «не убий», «не воруй».

Другими словами, это квинт­эссенция вековой мудрости. В еще одной книге ученого «Алтайское происхождение американских «индейцев» делаются смелые выводы о том, что предки первых американцев и их культура тесно связаны с евразийским пространством, в том числе с Центрально-Азиатским регионом.

– Эта книга первоначально вышла в 2001 году очень тоненькой, под названием «Азия, Берингия, Америка», – рассказывает ученый. – Я дополнил ее, потому что ученый мир не стоит на месте, даже новая наука появилась – ДНК-генеалогия. И новые знания убедительно доказывают, что американские индейцы перешли через перешеек там, где сейчас Берингов пролив, на другой континент. Они 40 тыс. лет назад вышли из Алтая, то есть у нас общие предки.

Работа над историей американских индейцев у Адиля Ахметова заняла 30 лет. Сегодня он пишет новую книгу «По следам викингов». В свое время норвежский ученый и смелый мореплаватель Тур Хейердал, много раз бывавший в причерноморских степях, пришел к выводу, что предки скандинавов вышли из скифских степей.

– Нельзя не упомянуть «монголоидное пятно», – добавляет писатель. – Я об этом писал в своей первой монографии «Азия, Берингия, Америка». У новорожденных всех тюркских народов, у японцев, корейцев, индейцев, эскимосов встречается «монголоидное пятно».

Продолжая заниматься этой темой, казахстанский ученый принялся изучать топонимы – горы, холмы, равнины, причем не только в Аризоне, где он в свое время работал, но и в Мексике. Так набралось более сотни топонимов, а в словарях племенных языков индейцев, проживающих в штате Аризона, нашлось 360 слов, очень похожих по звучанию с тюркскими словами.

В своих выступлениях министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил вклад ученого в развитие науки и образования, а первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев рассказал о работе Адиля Ахметова в сфере внешней политики страны, в разные годы занимавшего должность первого вице-министра иностранных дел РК, посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также в Ирландской Республике, Королевстве Норвегия и Королевстве Швеция. Адиль Ахметов основал и возглавлял Казахстанско-Британский технический университет, был также депутатом Сената Парламента РК.