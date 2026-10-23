В мире не было подобных масштабных изменений: Президент – о новом Казахстане

- Народная мудрость гласит: «Ынтымақ – мызғымас қорған» («Согласие – несокрушимая опора»). Мы – народ, который смотрит в будущее уверенно и с оптимизмом. Благодаря согласию и стабильности мы с честью прошли через непростые испытания. Приумножая благосостояние страны, мы расширили горизонты нашего бытия. Как единая нация мы успешно воплотили в жизнь кардинальные преобразования. Cамое главное, на основе всенародного волеизъявления мы приняли Новую Конституцию –священный документ, который служит для нас незыблемым ориентиром.

Вступившая в силу Конституция стала краеугольным камнем законодательства нашего многонационального государства. Каждый принцип, каждая статья Основного закона призваны служить интересам страны. Суверенитет страны, территориальная целостность, законные права и свободы граждан в соответствии с нашей Конституцией признаны высшими ценностями. Обеспечение Закона и Порядка, укрепление общенационального единства были закреплены в качестве незыблемых принципов. Развитие науки и образования, инноваций и высоких технологий определено как стратегическое направление деятельности государства, - сказал Президент.