В мире не было подобных масштабных изменений: Президент – о новом Казахстане

Глава государства выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz
- Народная мудрость гласит: «Ынтымақ – мызғымас қорған» («Согласие – несокрушимая опора»). Мы – народ, который смотрит в будущее уверенно и с оптимизмом. Благодаря согласию и стабильности мы с честью прошли через непростые испытания. Приумножая благосостояние страны, мы расширили горизонты нашего бытия. Как единая нация мы успешно воплотили в жизнь кардинальные преобразования. Cамое главное, на основе всенародного волеизъявления мы приняли Новую Конституцию –священный документ, который служит для нас незыблемым ориентиром.
Вступившая в силу Конституция стала краеугольным камнем законодательства нашего многонационального государства. Каждый принцип, каждая статья Основного закона призваны служить интересам страны. Суверенитет страны, территориальная целостность, законные права и свободы граждан в соответствии с нашей Конституцией признаны высшими ценностями. Обеспечение Закона и Порядка, укрепление общенационального единства были закреплены в качестве незыблемых принципов. Развитие науки и образования, инноваций и высоких технологий определено как стратегическое направление деятельности государства, - сказал Президент.
Как он отметил, Конституция четко определяет видение прошлого, настоящего и будущего Казахстана. Основной закон дал старт новому этапу кардинальных преобразований, в результате которых полностью обновлена система государственной власти. Сформирован однопалатный Курултай
- Таким образом, мы на практике реализовали концепцию «Сильный Президент – влиятельный Парламент, то есть Курултай – подотчетное Правительство. Была учреждена должность Вице-Президента. Внесены необходимые изменения в структуру Совета Безопасности. Свою работу начал высший консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі. Наше государство стало одним из немногих в мире, где добровольческое, или волонтерское, движение обрело конституционный статус. Как известно, в современном мире не было подобных масштабных изменений в системе власти в столь сложных, нестабильных, непредсказуемых и неопределенных условиях. Для нашего государства это большой политический шаг вперед, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.