В мире отмечают день рождения легендарной художницы Амриты Шер-Гил

30 января 1913 года на свет появилась выдающаяся личность, первая профессиональная художница Индии Амрита Шер-Гил, передает Kazpravda.kz.
Амрита Шер-Гил – самая дорогая художница Индии. Ее имя входит в список девяти мастеров, чьи работы были объявлены достоянием национальной культуры.
Родившись далеко за пределами Индии – в Венгрии, Амрита Шер-Гил провела свое детство в Будапеште, однако она всегда с особой теплотой и любовью относилась к своей исторической родине.
Художница умела не только красиво рисовать, но и прекрасно играла на пианино и скрипке. Амрита Шер-Гил уже к девяти годам участвовала в театральных постановках и вместе со своей сестрой давала концерты. Переломным периодом в ее жизни стал 1923 год, когда мама Амриты Шер-Гил познакомилась с итальянским скульптором. Годом позже Амрита вместе с матерью поехала в Италию, где ставшая впоследствии легендарной личностью мирового масштаба Амрита Шер-Гил училась во флорентийской школе искусств. Несмотря на то, что Амрита недолго проучилась в данной школе, она привила себе любовь к искусству на всю жизнь.
В возрасте 16 лет Амрита отправилась из Индии в Париж, чтобы ознакомиться с работами европейских художников и почерпнуть для себя немало полезного. После пятилетнего пребывания в столице Франции она вновь возвращается на историческую родину, провозгласив желание видеть искусство Индии обновленным и создающим нечто жизненное, близкое к земле, что-то поистине индийское. Шер-Гил объявила о своей художественной миссии отражать жизнь бедных, безмолвных, незаметных.
В 1941 году в возрасте 28 лет Амрита Шер-Гил тяжело заболела и впала в кому. Истинная причина смерти так и осталась загадкой. Правительство Индии объявило работы художницы культурным достоянием нации, большая их часть находится в Национальной Галерее Современного Искусства в Дели. Одну из дорог в столице Индии назвали в честь Амриты Шер-Гил. А ее картина "Женщины с холма" изображена на почтовой марке, выпущенной в 1978 году.
Первая и самая известная женщина – художник Индии ХХ века записала в своем дневнике такие слова: "Европа принадлежит Пикассо, Матиссу, Браку и многим другим. Индия принадлежит только мне", данное высказывание охарактеризовало выдающуюся личность как большого патриота Индии.