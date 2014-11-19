В мировом рейтинге благотворительности Казахстан занял 101 место

Состояние развития благотворительности в стране оценивается по трем критериям: денежные пожертвования в благотворительные организации, участие граждан в благотворительности в качестве волонтеров и оказание помощи незнакомым нуждающимся людям. Опрос респондентов о степени их участия в благотворительности проводился Международной исследовательской компанией Gallup.
В рейтинге 2014 года Казахстан с индексом в размере 24% занял 101-е место из 135 стран, расположившись между поделившими 99 место Конго и Иорданией с одной стороны и Нигером (102-е место) с другой.
Россия в рейтинге 2014 года заняла 126-е место. Среди стран Центральной Азии самое высокое место – 23-е – занял Туркменистан. Узбекистан расположился на 28-м месте, Таджикистан на 34-м, Кыргызстан – на 83-м.
Лидерами рейтинга 2014 года стали США и Мьянма, разделившие 1-е место. Следом расположились Канада, Ирландия, Новая Зеландия, Австралия, Малайзия, Великобритания, Шри-Ланка. Замыкает десятку лидеров Тринидад и Тобаго. На последних трех строчках рейтинга находятся Палестина, Венесуэла и Йемен.