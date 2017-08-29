В мировом сообществе нет единства в вопросах глобальной ядерной безопасности – Президент РК

Президент
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Жания Уранкаева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность по поводу отсутствия единства в мировом сообществе в вопросах глобальной ядерной безопасности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



В ходе торжественной церемонии открытия банка низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ Глава государства передал генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано символический ключ здания БНОУ, расположенного на Ульбинском металлургическом заводе в ВКО.



"В девяти государствах мира содержатся 16 тысяч единиц ядерного оружия. Ученые посчитали, что даже половина процента ядерных арсеналов вызовет глобальный голод на Земле. Как известно, по вопросам глобальной ядерной безопасности единства в мировом сообществе, к сожалению, нет. Главная причина тому – отсутствие доверия между основными ядерными державами. Такова реальность", – сказал Глава Казахстана. 



Также Президент РК подчеркнул, что предоставив возможность МАГАТЭ разместить банк НОУ, Казахстан внес свой очередной вклад в укрепление режима нерапространения ядерного оружия.

"Подчеркиваю, банк НОУ будет функционировать под полным контролем МАГАТЭ и в его официальном юридическом владении", – уточнил Елбасы. 



Ранее, во время телемоста, председатель правления АО "Ульбинский металлургический завод" Юрий Шахворостов отметил, что открытие БНОУ для Ульбинского металлургического завода – большая честь.

"Это говорит о безупречной репутации завода, который более 40 лет производит компоненты ядерного топлива. Коллектив завода относится к этому проекту с максимальной ответственностью. Строительство здания для банка выполнено строго по графику, соблюдены все международные и национальные требования по ядерной, радиационной и физической безопасности. 1 июля 2017 года подписан акт приемки объекта в эксплуатацию. Я рад доложить вам сегодня, что здание полностью готово для размещения в нем БНОУ МАГАТЭ", – сказал Юрий Шахворостов.

В свою очередь руководитель проекта МБНОУ Марк Бассет подтвердил, что здание банка построено в соответствии со стандартами МАГАТЭ.

"Это означает, что данный проект предоставит высокий уровень физической и нефизической безопасности для БНОУ", – отметил Марк Бассет во время телемоста.

Отметим, что идея создания банков ядерного топлива возникла еще в прошлом веке в связи с увеличением стран, которые вели собственные разработки в ядерной сфере. Были предприняты значительные усилия по разработке технологий производства ядерного топлива, которые были бы защищены от использования их в военных целях. Одним из вариантов обеспечения ядерным топливом атомной энергетики было предложение о создании международного резерва такого топлива. То есть страны, не обладающие и не стремящиеся обладать технологиями изготовления ядерного топлива, могли бы обеспечиваться им из банка. Решение о создании банка НОУ МАГАТЭ приняло в 2006 году.

Казахстан, являясь крупнейшим производителем урана и обладая возможностями переработки высокообогащенного урана в низкообогащенный, намерен внести свой вклад в развитие мирной ядерной энергии.

Напомним, в 2009 году Казахстан выступил с инициативой разместить на своей территории под эгидой МАГАТЭ международный банк ядерного топлива. В июне 2015 года МАГАТЭ подготовило соглашение с Казахстаном о создании банка низкообогащенного урана. В августе того же года в Министерстве иностранных дел РК состоялась церемония подписания пакета документов между Казахстаном и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ.

Ранее в ходе правительственного часа в Мажилисе, посвященного развитию урановой промышленности, министр энергетики РК Канат Бозумбаев, анонсировал открытие в Казахстане Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

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