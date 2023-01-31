В мировых контекстах

Cветлана Ананьева, заведующая отделом Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова

Межкультурные и межлитературные связи казахской словесности в динамике развития демонстрирует новый научный сборник «Литература Казахстана в зарубежных источниках», изданный Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.

На страницах сборника представлены статьи, обзоры, отклики, рецензии, выступления на презентациях и конференциях зарубежных литературоведов, критиков, переводчиков, издателей Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Грузии, Румынии, Индии, Китая и других стран, посвященные восприятию казахской литературы.

Публикации материалов разных жанров, переведенных с иностранных языков, демонстрируют эволюцию восприятия произведений казахстанских авторов на протяжении второй половины ХХ века и первых двух десятилетий ХХI столетия. Происходит переосмысление культурных парадигм и культурных феноменов прошлого. Статьи информативного плана, в основе которых пересказ биографии автора переведенного текста и изложение основных этапов его жизненного и творческого пути, сменяются разносторонним анализом художественного текста в аспекте теории интермедиальности и современной феноменологии восприятия.

В сборник вошли рецензии и выступления исследователей и переводчиков Беларуси, Великобритании, Словакии, Америки о творчестве и новых переводах произведений Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова. Так, Душан Слободник (Словакия) выделяет как главнейшую «способность казахских авторов полифонически запечатлевать действительность с помощью современных повествовательных приемов».

Национальные модели мышления ярче всего, как известно, передают художественные тексты, литературное творчество. Леон Робель (Франция) отмечает, что в великолепной версии Жака Жуэ поэзия Махамбета «богата удивительными метафорами, захватывающими размышлениями».

Литературный переводчик, знакомя с новым художественным произведением, выполняет важнейшие функции благожелательного критика, знатока текста, пропагандиста другой национальной литературы у себя в стране. Важны, безусловно, личные и творческие контакты писателя и переводчика, изучение духовного образа народа с точки зрения иного, другого национального сознания.

Леонард Кошут (Германия), большой друг казахской литературы, пишет глубоко и высокопрофессионально о повестях Сатимжана Санбаева «Когда жаждут мифа», «Белая Аруана», о романах Абиша Кекилбай­улы «Минарет, или Конец одной легенды» и Герольда Бельгера «Дом скитальца». Георгий Пряхин (Россия) размышляет «о мерном, эпическом, почти античном строе» прозы Абдижамила Нурпеисова.

Тимур Зульфикаров (Таджикистан), поздравляя своего друга Олжаса Сулейменова с 85-летием, желает, чтобы пять аргамаков навек были рядом: это Аргамак поэзии, Аргамак мудрости, Аргамак политики, Аргамак науки, Аргамак любви.

Переводчик поэзии Улугбека Есдаулета на французский язык Атанас Ванчев де Траси раскрывает творческую лабораторию переводчика, которому всегда приятно встретиться с произведением, «где поэзия льется из каждой строчки». Но это для него и огромный вызов. «Буду ли я на высоте этих вдохновенных стихов?» – задается вопросом Атанас Ванчев: «Смогу ли я передать на своем языке то пламя, ту красоту, которые пронизывают всю книгу автора. Эту красоту, это великолепие я должен раскрыть своим французским соотечественникам». Черпая факты из истории и из текущих событий, «наблюдая за миром, глядя, как он движется, поэт с большой любовью воспевает вековые казахские традиции, возвеличивает гордость своих свободных сограждан, прославляет бесконечные просторы степи и головокружительные вершины гор» – так выстраивается литературоведческая парадигма восприятия поэзии Улугбека Есдаулета.

В тайны поэтического мира Михаила Лермонтова проникает Валерий Михайлов – автор романа-эссе «Один меж небом и землей», написанного в «личностно-лирическом ключе», считает Алла Большакова (Россия). О поэзии Бахытжана Канапьянова на сербском языке восторженно отзывались Милан Вукович, Милутин Джуриркович, Анджелко Заблачански и Даяна Лазаревич, отмечающие живописные описания пейзажей, правдивые поэтические картины, мелодичность произведений. А в поэзии Станислава Ли Валентина Новкович замечает «видимость поэзии и слышимость кисти». Так раскрыта интермедиальность как ведущая черта корейского поэта Казахстана.

Тьерри Мариньяк (Франция) формулирует главное достоинство литературного переводчика – оставаться невидимым: «Талант переводчика – в легкости адаптации к чужому, в умении вслушиваться в чужую мелодию и перевоплощаться». Пересечение границ, по мнению Кшиштофа Шатравского (Польша), доводит до совершенства Юрий Серебрянский. Он мыслит и говорит как поэт, балансирует на грани, «но это не столько грань между литературными жанрами, сколько границы правил коммуникации и способов высказывания».

Своим мнением о современном литературном процессе и творчестве поделились участники «круглого стола» «Современная литература Казахстана в мировых контекстах»: Карина Галай (РУДН, Москва), Игорь Кравчук (Институт русской литературы РАН, Санкт-Петербург), доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Алимжан Хамраев, главный редактор литературно-художественного альманаха Literra Nova Людмила Лазарева (Алматы). Казахская литература, по мнению Карины Галай, богата духовно-культурным содержанием и философско-литературными изысканиями, разнообразием художественных методов, что убедительно демонстрирует роман Аслана Жаксылыкова «Сны окаянных». Гао Яньжун, докторант КазНУ им. аль-Фараби (Шанхай), рассказала об интересе к казахской литературе в Китае.

Литература новейшего времени активно исследуется литературоведами и критиками в диалоге с классикой, в аспекте того, как нас читают за рубежом. Будущее литературы видится в двух направлениях: оставаться в рамках классической литературной традиции или искать новые, авангардные пути развития.