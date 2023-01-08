В многоэтажки Актобе вернулось тепло

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Аварийно-восстановительные работы в Актобе завершены. Подачу тепла в многоэтажки возобновили, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Подача теплоснабжения во все дома произведена в полном объеме, сообщил заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области.

"Функционирование основных источников: -тепло, -электро, -водоснабжения и газоснабжения, а также тепловых сетей города Актобе осуществляется в штатном режиме и находится на постоянном контроле местных властей", - уточнил замрук аппарата Ержан Байтанаев.

При этом он отметил, что из-за холодов все предприятия и организации жизнеобеспечения Актобе приведены в повышенную готовность.

Напомним, что вечером, 7 января, двадцать многоэтажных домов в Актобе остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии.