В многостороннем формате

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, состоявшемся в Самарканде.

В ходе заседания рассмотрены состояние и перспективы взаимодействия в рамках СНГ, а также практические предложения по активизации многостороннего сотрудничества на площадке Содружества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

– Казахстан привержен активизации и углублению интеграционных процессов на пространстве Содружества в различных сферах, – подчеркнул Мурат Нуртлеу.

Глава казахстанского МИД проинформировал участников заседания о подходах нашей страны к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках СНГ. Особое внимание уделено вопросам реализации инициатив Республики Казахстан, выдвинутых на Астанинском саммите СНГ в октябре прошлого года.

Участники заседания приняли ряд решений, направленных на укрепление взаимодействия в политической и культурно-гуманитарной сферах, отмечается в сообщении МИД РК.

«На полях» очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ также состоялись двусторонние встречи Мурата Нуртлеу с министрами иностранных дел Таджикистана – Сироджиддином Мухриддином, Кыргызстана – Жээнбеком Кулубаевым, Беларуси – Сергеем Алейником, Узбекистана – Бахтиёром Саидовым, а также с генеральным сек­ретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В ходе переговоров с главами внешнеполитических ведомств состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Предметно рассмотрены графики предстоящих международных мероприятий на высшем и высоком уровнях.

С генеральным секретарем СНГ были обсуждены вопросы развития Содружества. Особое внимание уделено реализации инициатив Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, выдвинутых в октябре прошлого года на Саммите СНГ

в Астане.

В тот же день в Самарканде состоялось шестое заседание министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Россия», в котором также принял участие заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы шес­тистороннего сотрудничества и обменялись мнениями по проблемам регио­нальной и международной повесток дня. Приоритетное внимание уделено обеспечению региональной безопаснос­ти в Центральной Азии.

В ходе заседания главы делегаций выразили готовность сосредоточить усилия на стратегически значимых направлениях многостороннего взаимодействия, расширять экономическое и межрегиональное сотрудничество. Основное внимание было акцентировано на необходимости развития внут­рирегиональной торговли, улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры, запуске совместных проектов в промышленности, транспорт­но-логистической сфере, сельском хозяйстве.