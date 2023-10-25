В MNU прошел приуроченный ко Дню Республики форум юристов

Фото: MNU

Организатором форума выступил институт конституционных и политических исследований. Цель мероприятия – создание интерактивной площадки по открытому диалогу различных поколений юристов о развитии суверенной казахстанской государственности и права.

Участниками форума стали известные в стране государственные, научные и общественные деятели: председатель комиссии по правам человека при президенте РК Игорь Рогов, руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл, член попечительского совета MNU Альтаир Ахметов, директор фонда «Развитие парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова, депутат Мажилиса парламента РК Унзила Шапак, руководитель национального центра по правам человека Салтанат Турсынбекова, председатель квалификационной комиссии при высшем судебном совете Сергей Сизинцев, управляющий директор ТОО «Fortune Partners» Дана Токмурзина и другие.

Провост Maqsut Narikbayev University Сергей Пен подчеркнул растущий спрос на перспективных специалистов на рынке труда.

«В настоящий момент политический контекст заметно изменился, что привело к росту спроса на специалистов с новым видением. Сегодняшнее мероприятие организовано в формате диалога с целью практики позиционирования наших студентов в общественной среде. Этот формат способствует формированию личного мнения студентов, их индивидуального взгляда на вопросы, не подражая другим гражданам и их мнениям», - сказал он.

Председатель комиссии по правам человека при президенте РК Игорь Рогов подробно рассказал о событиях, последовавших после принятия Декларации «О государственном суверенитет КазССР»: ученые и практики начали работу над новой Конституцией республики, которая должна была закрепить ее новый конституционный статус, однако события 1991 года изменили траекторию правотворческой деятельности в новом направлении.

«Без декларации о суверенитете, вероятно, не было бы и независимости», – отметил Рогов.

Участники форума пришли к заключению, что события, происходящие сейчас в Казахстане, представляют собой переломный момент и открывают дорогу для созидательного участия молодежи в процессах его развития.