Свежий выпуск В моде – самореализация Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы

Главный вдохновитель форума и, конечно, мама – журналист Дина ТУЛЕПБЕРГЕНОВА. Круг ее интересов впечатляет. Помимо профессиональных достижений, она лауреат многих конкурсов и фестивалей, известный тележурналист, Дина увлекается пешеходным туризмом, вязанием крючком и спицами, грудничниковым плаванием и ранним развитием Монтессори, имеет опыт работы инструктором по хоре­о­графии, второй разряд по шахматам и красный пояс айкидо.

– Не секрет, что рождение ребенка радикально меняет жизнь любой женщины, – рассказывает она. – Это и финансовая зависимость от мужа, и сокращение контактов вне семьи, и даже ощущение одиночества в связи с недостатком помощи и поддержки близких. …Но исследования и экспертные оценки доказывают, что можно рожать детей и не терять возможности профессио­нального и карьерного развития, главное здесь – отличный тайм-менеджмент, трудовая дисциплина в плане ненужных переработок и наличие поддержки бабушек-дедушек или няни. Именно поэтому большинство молодых мам, которые построи­ли успешную карьеру, проводят в декрете от 3 до 5 месяцев и считают это абсолютно приемлемым.

– Дина, как давно у вас появились мысли о форуме?

– Сначала были маленькие встречи в кругу подруг, на которых мы обсуждали помимо основных вопросов (кормление, развитие малышей, прививки и другие), также дополнительные – как облегчить выполнение ежедневных рутинных работ, как находить время и силы на себя – ведь не секрет, что с появлением малыша о себе думаешь в последнюю очередь. Один из самых актуальных вопросов связан с тем, что все мои подруги до декрета активно работали. Нас всех не покидало ощущение, что мы становимся в какой-то степени ненужными, что весь тот опыт и авторитет, что мы нарабатывали годами, улетучи­вается и растворяется. Мы задавались вопросом: а можно ли совмещать материнство и самореа­лизацию, само собой без ущерба для семьи?

Постепенно начала вырисовываться идея нашего форума – она достаточно простая: собрать в одном месте в одно время тех мам, которые хотят заниматься и семьей, и реализовывать себя в других сферах. С удивлением для себя мы обнаружили, что и среди известных женщин немало тех, кто сумел даже во время декрета претворять в жизнь интересные идеи. Мы поможем найти ответы на такие вопросы: как совмещать ответственное материнство и успешную карьеру, как начать бизнес, как научиться тайм-менеджменту, как компенсировать нехватку внимания ребенку работающей маме. На форуме выступят не только известные мамы, но и те женщины, о которых не пишут в газетах, а они, тем не менее, своим примером могут вдохновлять нас на новые свершения во имя наших детей и семейных ценностей, ведь миссия форума – помочь женщинам найти баланс между материнством и самореализацией.

Мы решили учредить специальную премию – Anashym Forum Awards. Она не связана с форумом непосредственно – это немного разные вещи: форум будет проходить в формате встречи с обсуждением ак­туальных вопросов, а премия будет только вручаться во время проведения форума – голосование проходит онлайн в группах и на страницах Anashym в Facebook, Instagram и Vkontakte.

– В каких номинациях?

– Спешим сказать тем, кто не попал на эту премию: пожалуйста, не расстраивайтесь, она будет ежегодной. Раз уж мы говорим о совмещении материнства и самореализации, то первый вопрос, который при этом возникает, – это возможность создания бизнеса мамой с маленьким ребенком на руках. Отсюда первая номинация – «Startup мама». Очень часто стартапы носят менее коммерческий характер и решают скорее социальные проблемы, для таких проектов создана номинация «Social мама». Есть также категория проектов, целиком направленных на благотворительность, – они сгруппированы в номинацию «Charity мама». Самореализация часто носит творческий характер – именно для таких случаев создана номинация «Art мама». Для мам, которые умеют отлично писать и делятся очень важной информацией о материнстве, мы сделали номинацию «Blogger мама» – она наряду с номинацией Insta мама также отражает самовыражение и возможность переосмыслить свой статус мамы. Ну и самая приятная лично для меня номинация – это, конечно, «Media мама».

– По-вашему, если возвратиться к главной идее форума, как найти тот самый баланс?

– Найти баланс между самореа­лизацией и ответственным материнством – это, пожалуй, одна из самых сложных задач современной мамы. Почему я акцентирую внимание на слове «современная», потому что сегодня у нас намного больше свободного времени, чем было у наших бабушек. Вспомните хотя бы стирку в детстве… Сегодня, конечно, все до неприличия просто: стирает машинка, готовит мультиварка, мытье посуды тоже автоматизировано – в таких условиях рутинная работа становится практически незаметной, и появляется больше времени для того, чтобы заниматься как ребенком, так и своей реализацией в других сферах.

– Что скажете о вашем опыте. У вас тоже есть малыш, и вы лично столкнулись с дек­ретным состоянием…

– Моему сыну 1 год и 10 месяцев, и вы правы – он и есть главный вдохновитель и, можно сказать, инициатор форума в целом и премии в частности. Что касается декрета – в моей жизни он настал неожиданно с профессиональной точки зрения. Телевизионная программа «Астарлы ақиқат» только начала бить все рекорды по рейтингам, аудитория стремительно росла. После того, как вышла в декрет, жизнь стала намного спокойнее. Поэтому в какой-то момент я вдруг ощутила, что скучаю по работе, но при этом хочу оставаться хорошей мамой и женой. Как раз удачно сложился телевизионный график, и, когда ребенку исполнилось 2,5 месяца, я смогла вернуться как в «Астарлы ақиқат», так и заняться ведением вечерних новостей на телеканале КТК, чему, конечно же, очень рада. Совмещать работу и семью получалось благодаря поддержке близких. Мы часто приезжали вместе с сыном в студию, пока меня собирали визажисты, ребенок был со мной, потом на 40 минут я уходила в студию читать новости, а его оставляла в гримерке. Так он и вырос, общаясь с журналистами, операторами, водителями и даже охранниками.

– Остались без внимания наши папы. Как вы думаете, нужны ли форумы пап? И изменилась ли роль отца в современных казахстанских ­семьях, учитывая тенденцию, что мамы становятся все активней, успешней, материально свободней.

– Я разделяю мнение тех семейных психологов, которые бьют тревогу по поводу превалирования женского воспитания. Считаю, что роль отца сегодня стала еще сложнее, чем была раньше. Интернет и свободный доступ к информации, с одной стороны, открыл глаза на многие вещи, а с другой стороны, несет в себе так много негативных сторон жизни. И кто как не отец сможет развить в детях верность принципам, умение отличать плохое от хорошего и способность планировать свою жизнь, и эти планы реализовывать?

Что касается форума для пап, боюсь, что на него никто не придет. Наши мужчины стараются в этих вопросах оставаться в тени. Так уж построены стерео­типы нашего общества: вставать по ночам, чтобы убаюкивать малыша, – это женская работа, а папа-добытчик должен отдыхать. И даже если папа купает малыша, даже если он меняет подгузники и греет молоко посреди ночи, вряд ли он захочет говорить об этом во всеуслышание. Может быть, я ошибаюсь, и это как раз тот случай, когда хочется ошибаться.



