Сегодня в ряде СМИ была опубликована информация о количестве обращений граждан, поступающих в министерство, и количестве получаемых ими ответов.

"Отметим, что речь идет о количестве обращений, поступивших на блог, начиная с 2012 года.

Между тем в последние 3 года динамика реагирования на обращения граждан в Министерстве образования и науки отличается от предыдущих лет, наблюдается положительная динамика.

К примеру, в 2019 году на блог поступило 3401 обращение, из которых 75 были перенаправлены в МИО, поскольку адресованные вопросы курировали акиматы. На все остальные обращения были даны ответы.

В 2020 году поступило 3756 обращений, из которых в МИО были перенаправлены 52 обращения. На все остальные обращения также были даны ответы.

В 2021 году на блог поступило 3767 обращений, и ответы были представлены всем обратившимся гражданам.

С 1 января и до 31 марта 2022 года на блог поступило 698 обращений. На рассмотрении находятся 36 обращений. По всем остальным обращениям ответы были представлены.

Добавим, что Министерство образования и науки придерживается принципов открытости и быстрого реагирования на запросы граждан.

Это подтверждает качество ответов на обращения. Исходя из этого Министерство образования и науки в тройке лидеров", – сообщили в МОН РК.