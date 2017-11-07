В МОН РК прокомментировали информацию о многомиллиардных нарушениях
В Министерстве образования и науки РК прокомментировали информацию о выявленных Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета финансовых нарушениях в ведомстве, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
"Финансовые нарушения в 16 миллиардов тенге касаются всех объектов аудита – МОН, подведомственные организации, местные исполнительные органы. Из данной суммы 10 миллиардов тенге выставлены как нарушения МОН, связанные с проведением инвентаризации оборудования, закупленного до 2015 года по системе e-learning. Остальная сумма приходится на местные исполнительные органы. Сейчас комиссия по инвентаризации работает, запланированы выездные мероприятия в области, которые не вовремя оприходовали оборудование", – говорится в сообщении министерства.
При этом отмечено, что из суммы неэффективного использования бюджетных средств , которая по данным Счетного комитета составила 43 млрд, на МОН приходится 37 млрд тенге. Из них 31 млрд тенге касается системы e-learning.
В Минобразования и науки подчеркнули, что в целом работа в рамках проекта e-learning оценивается ими положительно.
"До 2015 года произведен закуп оборудования на сумму 27 миллиардов тенге. 2 миллиарда тенге потрачено на создание Национальной образовательной базы данных и Системы управления обучением. База данных используется и развивается дальше. Она является единственным инструментом ведения статистической отчетности в области образования по всей стране", – отмечено в сообщении.
Что касается строительства школ, МОН РК считает факты долгостроя и невыполнения плана по возведению косвенными.
"Остальные факты лишь косвенно касаются Министерства образования и науки. К примеру, в 2016 году из запланированных 8 школ введены в эксплуатацию только 4 объекта на общую сумму 929 миллионов тенге. Вместе с тем заявки на финансирование объектов поступают из акиматов регионов, государственные закупки также проводятся на местах. Министерство является администратором программы и ответственно лишь за своевременное перечисление средств", – подчеркивают в министерстве.
Аналогичная ситуация, сообащают в ведомстве, имеется по трехсменным и аварийным школам.
"156 проблемных трехсменных и аварийных школ, выявленных на 1 октября 2015 года, будут полностью закрыты в течение 2017-2018 годов. Средства на эти цели выделены в полном объеме. Однако вследствие демографического роста населения и естественного устаревания и износа школ, ежегодно появляются новые проблемные объекты. Так, на октябрь 2016 года выявлено новых 23 школы в аварийном состоянии и 65 школ с трехсменным обучением", – говорится в релизе Минобразования.
По созданию колледжей мирового уровня и межрегиональных профцентров Министерство образования и науки пришло к выводу, что их строительство нецелесообразно, а их судьбой займутся местные исполнительные органы.
"С 2008 года по 2015 год серьезной проблемой для МОН были вопросы строительства колледжей мирового уровня и межрегиональных профцентров. Известно, что ранее осужден ряд лиц, связанных с выявленными нарушениями по данным проектам. В этой связи информируем, что в текущем году принято решение по дальнейшему функционированию объектов – они передаются под социальные нужды акиматам. Позиция МОН РК: все эти проекты высокозатратные, в их строительстве необходимости нет", – заявили в МОН РК.
Кроме того, в Минобразования и науки заверили, что передача дел в правоохранительные органы не касается должностных лиц МОН РК, а относится к отделу строительства Сайрамского района ЮКО в части оплаты за невыполненные работы и Казахского государственного женского педагогического университета в части заключения договора по организации питания студентов ВУЗа без применения конкурсных процедур.